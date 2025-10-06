স্টার সিনেপ্লেক্সে ১টি টিকিট কিনলে আরেকটি ফ্রি
দেশের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল স্টার সিনেপ্লেক্স। দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠানটি পা রাখছে পথচলার ২১ বছরে। এই বিশেষ মুহূর্ত উদযাপন করতে আগামী ৮ অক্টোবর নানা আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বরাবরের মতো এবারও থাকছে দর্শকের জন্য বিশেষ আয়োজন। সেইসঙ্গে বিনোদন সংবাদকর্মীদের ঘিরেও থাকবে আয়োজন।
স্টার সিনেপ্লেক্সের মিডিয়া অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের এজিএম মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, ‘এই দীর্ঘ পথচলায় বিনোদন সাংবাদিকরা আমাদের পাশে ছিলেন শুরু থেকেই। তাদের সহযোগিতা ও দর্শকদের ভালোবাসাই স্টার সিনেপ্লেক্সকে আজকের অবস্থানে এনেছে। তাই এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল আয়োজন থাকবে সাংবাদিকদের কেন্দ্র করে।’
উদযাপনের অংশ হিসেবে ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় বসুন্ধরা সিটি শাখায় সাংবাদিকদের জন্য একটি বিশেষ মুভি শো আয়োজন করা হবে।
এছাড়া দর্শকদের জন্য থাকছে ‘একটি টিকিটে আরেকটি ফ্রি’ অফার। ৮ অক্টোবর স্টার সিনেপ্লেক্সের সব শাখায়, সব শোতে, যে কোনো সিনেমার টিকিট কিনলে আরেকটি টিকিট ফ্রি পাবেন দর্শকরা। এই সুযোগ কেবলমাত্র ৮ অক্টোবরের জন্য।
২০০৪ সালে স্টার সিনেপ্লেক্সের যাত্রা শুরু হয়। সেই সময় দেশের দর্শকরা যখন ধীরে ধীরে হল থেকে বিমুখ হচ্ছিলেন, তখন নতুন আশার আলো নিয়ে আসে এই মাল্টিপ্লেক্স। সুপরিসর হল, নান্দনিক পরিবেশ, অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ও আন্তর্জাতিক মানের অভিজ্ঞতা দিয়ে অল্প সময়েই এটি দর্শকদের মন জয় করে নেয়।
হলিউডের ছবি বড় পর্দায় দেখার সুযোগও এনে দেয় স্টার সিনেপ্লেক্স। কখনো কখনো জনপ্রিয় ছবির টিকিটের জন্য ভোর থেকেই লম্বা লাইন দেখা গেছে এখানে। এমনও হয়েছে, মুক্তির আগেই এক সপ্তাহে অনলাইনে সব টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে গেছে।
মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দর্শকরাই স্টার সিনেপ্লেক্সের চালিকাশক্তি। তাদের ভালোবাসা ও আস্থাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে মানসম্মত সিনেমা উপভোগের সুযোগ দিতে।’
তিনি আরও জানান, বিদেশি ছবির পাশাপাশি স্থানীয় ভালো সিনেমার সংখ্যা বাড়ুক এটাই স্টার সিনেপ্লেক্সের প্রত্যাশা।
বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্টার সিনেপ্লেক্সের ২২টি হল চালু আছে। আরও কয়েকটি শাখার নির্মাণকাজ চলছে। আগামী বছরের মধ্যে হলের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
