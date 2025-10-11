দুই কিংবদন্তির গানে কণ্ঠ দিলেন পান্থ কানাই
করোনাকালে ঘরবন্দী সময়, অনিশ্চয়তা আর অপেক্ষার দিনগুলো যেন নতুন করে ফিরে এলো পান্থ কানাইয়ের কণ্ঠে। সেই সময়ের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে তিনি গেয়েছেন নতুন গান ‘সেই এক সময় ছিল’। গানটির কথা লিখেছেন শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। সুর করেছেন পিলু খান।
সম্প্রতি গানটি প্রকাশ পেয়েছে আজব রেকর্ডসের ইউটিউব চ্যানেলে।
দুই কিংবদন্তির সৃষ্টিতে গাইতে পারাকে নিজের জীবনের এক স্বপ্নপূরণ হিসেবে দেখছেন পান্থ কানাই। তিনি বলেন,
‘বাংলাদেশের সংগীত অঙ্গনের দুই মহীরুহ শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও পিলু খান। দুজনই আমার পরম শ্রদ্ধার মানুষ। তাদের সৃষ্টিশীলতা আমাদের সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে বহু বছর ধরে। তাদের তৈরি গানে কণ্ঠ দিতে পারা আমার জীবনের বড় পাওয়া।’
পিলু খানকে নিজের ‘গুরু’ আখ্যা দিয়ে পান্থ কানাই জানান, ‘ছোটবেলায় আমি তবলা বাজাতাম। একদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে রেনেসাঁ ব্যান্ডের কনসার্টে পিলু ভাইকে ড্রাম বাজাতে দেখি। তখনই ঠিক করি, আমিও ড্রাম বাজাব। আজ তার সুরে মৌলিক গান গাওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার জীবনের এক বড় অর্জন।’
করোনার সময়ের বাস্তবতা নিয়ে গান হলেও পান্থ কানাই মনে করেন এটি কেবল স্মৃতিচারণ নয়, মানবতার এক যৌথ অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি।
