শাহরুখের সঙ্গে ‘কালজয়ী’ মুহূর্ত স্মরণ করলেন কাজল

শাহরুখের সঙ্গে ‘কালজয়ী’ মুহূর্ত স্মরণ করলেন কাজল
বলিউডের জনপ্রিয় জুটি শাহরুখ খান ও কাজল। দু’জনের নাম একসঙ্গে এলেই মনে পড়ে যায় ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’, ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’, ‘কাভি খুশি কাভি গম’ কিংবা ‘বাজিগর’-এর মতো কালজয়ী সিনেমাগুলোর কথা। এবার সেই স্মৃতিই আবার মনে করলেন অভিনেত্রী কাজল।
সম্প্রতি ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ও শাহরুখের কয়েকটি পুরোনো এবং নতুন ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘চিরকালীন স্মৃতি থেকে শুরু করে একসঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ব্ল্যাক লেডি (ফিল্মফেয়ার ট্রফি) জয়। শাহরুখের সঙ্গে আমার এই জার্নিটা সত্যিই জাদুকরী।’
কাজল আরও উল্লেখ করেন, সময় বদলালেও তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ও পর্দার রসায়ন একই রকম উজ্জ্বল। ‘আমরা একসঙ্গে যে মুহূর্তগুলো তৈরি করেছি তা শুধু সিনেমা নয়, দর্শকদের আবেগের অংশ হয়ে আছে’, লিখেছেন তিনি।
এই পোস্ট মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। মন্তব্যের ঘরে ভক্তরা ঢল নামান পুরোনো স্মৃতি ও নস্টালজিয়ায়। কেউ লেখেন, ‘শাহরুখ-কাজল মানেই রোমান্সের অন্য নাম’। আবার কেউ বলেন, ‘তোমরা দু’জন মিলে বলিউডের ইতিহাস লিখেছো।’
উল্লেখ্য, শাহরুখ খান ও কাজল একাধিকবার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে একসঙ্গে পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি এখনও বলিউডে ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’ হিসেবে বিবেচিত হয়। ২৫ বছর পেরিয়েও এই জুটির জনপ্রিয়তা কমেনি। বরং সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হয়েছে তাদের প্রতি দর্শকদের ভালোবাসা।
এলআইএ/জিকেএস