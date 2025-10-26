পাকিস্তানে সালমান খানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা
বলিউড সুপারস্টার সালমান খান এবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। সৌদি আরবের রিয়াদে এক অনুষ্ঠানে মুখ ফসকে এমন কথা বললেন, যা নিয়ে তোলপাড় পাকিস্তানজুড়ে। বেলুচিস্তানকে ‘ভিন্ন দেশ’ হিসেবে উল্লেখ করায় পাক সরকার তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এমনকি সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থা তাকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ তকমা পর্যন্ত দিয়েছে!
সম্প্রতি সৌদি আরবের রিয়াদে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় সিনেমার প্রসার ও আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ে কথা বলছিলেন সালমন। সেসময় তিনি বলেন, ‘হিন্দি সিনেমা সৌদি আরবে মুক্তি পেলে তা সফল হবেই। কারণ এখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ কাজ করেন- যেমন বেলুচিস্তানের, আফগানিস্তানের, পাকিস্তানের মানুষরা।’
এই বক্তব্যের মধ্যেই বেলুচিস্তানকে পৃথক দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। মন্তব্যটি ইচ্ছাকৃত, না কি মুখ ফসকে বলা— তা নিয়ে চলছে বিতর্ক। তবে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি।
পাকিস্তানের সন্ত্রাস দমন শাখা (সিটিসি) এক বিবৃতিতে সালমান খানকে ‘সন্ত্রাসবাদী সমর্থক’ বলে দাবি করেছে। পাশাপাশি তার ছবি ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তও জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে সালমানের এই মন্তব্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বেলুচ নেতারা। বেলুচ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মীর ইয়ার বেলুচ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘সালমান খান সত্যিটা বলেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ।’
এই প্রতিক্রিয়ার পরই আরও ক্ষিপ্ত হয়েছে পাকিস্তান সরকার। তারা বলছে, সালমান খানের মতো প্রভাবশালী অভিনেতা এমন ‘অবিবেচনাপ্রসূত’ মন্তব্য করে দেশবিরোধী প্রচারকে উসকে দিয়েছেন।
তবে এখন পর্যন্ত এই বিতর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি সালমান খান। তার ঘনিষ্ঠ মহলও নীরবতা বজায় রেখেছে। সূত্রমতে, বিষয়টি নিয়ে এখনই কিছু বলতে চান না এ সুপারস্টার।
পাকিস্তান-বেলুচিস্তান দ্বন্দ্ব নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে বেলুচিস্তানের স্বাধীনতা দাবিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছে। পাকিস্তানের দাবি, বেলুচিস্তান তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ; অন্যদিকে বেলুচ নেতাদের বক্তব্য- তারা আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি চান।
সালমানের মন্তব্য যেন এই চলমান বিতর্ক আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে চলছে আলোচনা। অনেক ভারতীয় সমর্থক বলছেন, সালমান ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বলেননি; আবার কেউ কেউ মনে করেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমন মন্তব্য করা তার মতো তারকার কাছ থেকে মোটেও প্রত্যাশিত ছিল না।
রিয়াদে অনুষ্ঠান চলাকালীন ভারতীয় ছবির সাফল্য নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে সালমান সম্ভবত বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের প্রসঙ্গ টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে বালোচিস্তানকে আলাদা দেশ হিসেবে উল্লেখ করাতেই ঘটে বিপত্তি।
এখন দেখার বিষয়- পাকিস্তানের কড়া অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সালমান খান কী প্রতিক্রিয়া জানান, আর এই বিতর্ক শেষমেশ কোথায় গড়ায়।
