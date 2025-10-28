  2. বিনোদন

যে আনন্দে ভাসছেন সোহেল রানা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
সোহেল রানাকে উৎসর্গ করা হয়েছে ‘মায়া’ নামের বইটি

ঢাকাই সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতা সোহেল রানা। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও অনুভূতি। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, তাকে একটি নতুন বই উৎসর্গ করেছেন তরুণ লেখিকা পপি পারমিতা।

সোহেল রানা তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘বইটি হাতে নিয়ে দুটো পাতা উল্টাতেই থমকে গেলাম। বইটিতে উৎসর্গ করা হয়েছে আমাকে। হোয়াট এ প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ। এমনটা জীবনে খুব কমই হয়েছে।’

অভিনেতা আরও জানান, উৎসর্গের আনন্দ পেতে দ্রুত বইটির শেষ পৃষ্ঠায় চলে গিয়েছিলেন তিনি।

বইটির নাম ‘মায়া’। সোহেল রানা পোস্টে উল্লেখ করেন, লেখিকার পরিচিতি জানার জন্য শেষ পৃষ্ঠা ঘুরিয়ে দেখেন এবং দেখেন পপি পারমিতার নামে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি উপন্যাস, গল্পগুচ্ছ এবং কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘বাংলা সাহিত্যের বর্তমান লেখক-লেখিকা সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নেই। নতুন অনেক লেখক-লেখিকা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে।’

এ প্রসঙ্গে সোহেল রানা বলেন, ‘উপন্যাসটি পড়তে হবে, যদিও ব্যস্ত সময়সূচি থাকলেও কষ্ট করে হলেও পড়ার ইচ্ছা রয়েছে।’

তিনি লেখিকার প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। অন্যদেরকেও বইটি পড়তে আহ্বান জানিয়েছেন।

