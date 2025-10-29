  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ১২:৪৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
সালমান শাহ হত্যা মামলায় আগাম জামিনের চেষ্টা করছেন সামিরা

সালমান শাহ হত্যা মামলায় প্রধান আসামি সামিরা হক। তিনি আগাম জামিনের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে তার বর্তমান স্বামী ইশতিয়াক আহমেদকে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। সেখানে তিনি কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবীর সঙ্গে কথাও বলেন।

এর আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামান সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন। তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের শুনানিতে আদালত এই আদেশ দেন।

রমনা থানার ওসি গোলাম ফারুক বলেন, ‌‘আমরা আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জেনেছি। আসামিদের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা চলছে, পাওয়া গেলে গ্রেফতার করা হবে।’

সামিরার বর্তমান স্বামী ইশতিয়াক আহমেদকে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে দেখা গেছেসামিরার বর্তমান স্বামী ইশতিয়াক আহমেদকে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে দেখা গেছে

প্রসঙ্গত, প্রায় ২৯ বছর পর সালমান শাহর মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে হত্যা মামলা নেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত। গত ২০ অক্টোবরের ওই নির্দেশের পরদিন সালমানের মামা আলমগীর কুমকুম রমনা থানায় মামলা করেন। এতে সালমান শাহর সাবেক স্ত্রী সামিরা হককে প্রধান আসামি করা হয়।

মামলায় আসামি হিসেবে আরও ১০ জনের নাম রয়েছে। তারা হলেন প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাই, খলনায়ক ডন, লতিফা হক লুসি, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, মেফিয়ার বিউটি সেন্টারের রুবি, আবদুস সাত্তার, সাজু ও রিজভী আহমেদ ফরহাদ।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে মারা যান জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহ। সে সময় তার মৃত্যু আত্মহত্যা বলে দাবি করেন স্ত্রী সামিরা। কিন্তু দীর্ঘদিন পর নতুন তদন্তে ঘটনাটি হত্যা হিসেবে পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেয় আদালত।

