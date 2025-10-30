ছয় সপ্তাহের রেডিওথেরাপি শেষে কেমন আছেন ইলিয়াস কাঞ্চন

ছয় সপ্তাহের রেডিওথেরাপি শেষে কেমন আছেন ইলিয়াস কাঞ্চন
বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন বর্তমানে ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা নিচ্ছেন লন্ডনে। পরিবার জানিয়েছে, প্রথম ধাপের কেমোথেরাপি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা খানিকটা স্থিতিশীল।
অভিনেতা এখন অবস্থান করছেন লন্ডনে। তার একমাত্র মেয়ে ইসরাত জাহানের বাসায় থাকছেন তিনি।
কাঞ্চনের জামাতা আরিফুল ইসলাম জানিয়েছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আপাতত উনার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। ছয় সপ্তাহের রেডিওথেরাপি শেষ হয়েছে। আরও চার সপ্তাহ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।’
তিনি আরও জানান, ডিসেম্বরের শেষ দিকে চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল অসুস্থ হয়ে পড়লে ইলিয়াস কাঞ্চনকে লন্ডনের হারলি স্ট্রিট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। পরে ৫ আগস্ট লন্ডনের উইলিংটন হাসপাতালে তার মাথায় অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।
