যেখানকার গল্প, সেই স্থানে আমরা শুটিং করেছি: ফজলুর রহমান বাবু
ঐতিহ্যবাহী বেহুলা লক্ষিন্দরের গীতিনাট্য বেহুলা নাচারি পালা উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে ‘বেহুলা দরদী’ সিনেমা। টাঙ্গাইলসহ আশেপাশে কয়েকটি জেলাতে এক সময় বেহুলা ও লক্ষিন্দরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে গীতিনাট্য বেহুলা নাচারি পালা গ্রামে-গঞ্জে প্রদর্শিত হতো। এমন একটি দলের সদস্যদের জীবনের গল্পের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সিনেমা সারাদেশে ৮টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সিনেমাটি মুক্তি উপলক্ষে গতকাল (৩০ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এফডিসির জহির রায়হান কালার ল্যাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিনেমাটির পরিচালক সবুজ খান, প্রযোজক জাহিদুল ইসলাম, অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবুসহ সিনেমাটির অন্যান্য কলাকুশলীরা। আরও উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, চলচ্চিত্র নির্মাতা জাকির হোসেন রাজু, অভিনয় শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ মামুন অপুসহ অনেকেই।
অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবু বলেন, বেহুলা দরদী এমন একটি সিনেমা, যার শুটিং হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। যেখানকার গল্প, সেই জায়গায় আমরা শুটিং করেছি। এই ব্যাপারটার মাঝে একটা অদ্ভুত শান্তি আছে। আর সিনেমাটা টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলের নাচারি ও পালার গানের সংস্কৃতির ইতিহাসটার একটি ডকুমেন্ট হিসেবে কাজ করবে বলে আমার ধারণা। বলা যায়, এই সিনেমা ওই অঞ্চলের লোকজসংস্কৃতির আর্কাইভ হয়ে থাকবে।
পরিচালক সবুজ খান বলেন, আমার পূর্ব পুরুষরা একসময় বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনি নিয়ে গ্রাম গঞ্জে নাচারি ও পালা গান প্রদর্শন করতেন। আমার নিজের চোখে দেখা গল্পগুলো আমার প্রথম সিনেমা বেহুলা দরদীতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গ্রামের বাংলার লোকজ সংস্কৃতি সারাদেশে পৌঁছে যাক, মাটি-মানুষের গল্পগুলো দর্শক হৃদয় ছুঁয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।
উৎসব অর্জিনাল এর কর্ণধার ও চলচ্চিত্র প্রযোজক জাহিদুল ইসলাম সিনেমাটি নিয়ে বলেন, ২০২৫ সালে এসে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে সিনেমা বানানো ব্যবসায়িক দিক দিয়ে একটি ঝুঁকি থাকলেও আমি চেয়েছি বাংলার লোকজসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্ব দরবারে। সিনেমাটি ৩১ অক্টোবর থেকে হলে মুক্তির পর আমরা সিনেমাটিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠাবো। আশাকরি দর্শক সিনেমাটি দর্শক পছন্দ করবে।
মো. জাহিদুল ইসলামের প্রযোজনায় সিনেমাটি নির্মাণ করছেন সবুজ খান। সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন ফজলুর রহমান বাবু।
সিনেমার গল্পে দেখা যাবে নাগবাড়ি বেহুলা নাচারি দলের প্রধান ভোলা মিয়া তাদের নাচারি গানের দলটিকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত হিমসিম খাচ্ছেন। পর পর কয়েকবার ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় হেরে দলটির সম্মান প্রায় তলানিতে। এই অবস্থায় দলটিকে প্রতিযোগিতায় জেতাতে চলবে নানা চেষ্টা। আর এভাবে এগিয়ে যাবে সিনেমার গল্প।
বেহুলা দরদী চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, প্রাণ রায়, সূচনা সিকদার, আফফান মিতুল, আজিজুন মীম, আশরাফুল আশীষ, আঁখি আক্তার, সেলজুক ত্বারিক, মো. আলগীর হেসেন, শেখ মেরাজুল ইসলাম, রেশমি আহামেদ, সানজিদা মিলা, হাসিমুন, স্নিগ্ধা হোসেইন, ইমরান হাসো, নয়ন আহমেদ কাজলসহ মধুপুরের একঝাঁক অভিনয় শিল্পী।
সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন নির্ঝর চৌধুরী, চিত্রগ্রহণ করেছেন নাহিয়ান বেলাল ও সম্পাদনা করেছেন আমিনুল সিকদার।
