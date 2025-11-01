আবারও ঢাকায় ঝড় তুলবে পাকিস্তানের ‘জাল’, থাকবে ওয়ারফেজও

আবারও ঢাকায় ঝড় তুলবে পাকিস্তানের ‘জাল’, থাকবে ওয়ারফেজও
আবারও মঞ্চ মাতাতে বাংলাদেশে আসছে উপমহাদেশের জনপ্রিয় রক ব্যান্ড পাকিস্তানের ‘জাল দ্য ব্যান্ড’। তারা অংশ নেবে দেশের সেরা ওপেন এয়ার মিউজিক ইভেন্ট ‘সাউন্ড অফ সোল’-এ। এটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ নভেম্বর ঢাকার ৩০০ ফিট সংলগ্ন ‘স্বদেশ এরিনা’ প্রাঙ্গণে।
কনসার্টে ‘জাল’র সঙ্গে মঞ্চ মাতাবে দেশের রক সংগীতের অগ্রপথিক ব্যান্ড ওয়ারফেজ। নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘লেভেল ফাইভ’ও হাজির হবে এই আয়োজনের মঞ্চে।
আয়োজকরা তথ্যগুলো নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, এটি হবে মৌসুমের সবচেয়ে বড় এবং সংগীতের দিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ কনসার্ট। এখানে দর্শকরা উপভোগ করবেন লাইভ পারফরম্যান্স, রক সুর ও উদ্দাম পরিবেশনা।
কনসার্টের আয়োজন করছে ‘স্টেইজ কো’। তারা আন্তর্জাতিক মানের সংগীত ইভেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব পালন করছে অনেকদিন ধরেই। অংশীদার হিসেবে রয়েছে মার্সেল এবং সেইফ ইলেক্ট্রিক্যাল সলিউশন। কনসার্টের টিকিট বিক্রির দায়িত্বে আছে ‘গেট সেট রক’। সৃজনশীল দিকটি দেখছে ‘ভার্স ইমাজিন’। প্রচারণার দায়িত্বে রয়েছে মিডিয়া কম্যুনিকেশন প্রতিষ্ঠান কুল এক্সপোজার।
আগ্রহী দর্শকরা অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন এই লিঙ্কে: getsetrock.com/buy-ticket/sound-of-soul-2km। এছাড়াও কনসার্ট প্রাঙ্গণে স্টল বুকিং সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যাবে +৮৮০ ১৭৭৩ ৮১০৩১৩ নম্বরে।
প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে আতিফ আসলাম ও গওহর মমতাজের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে ‘জাল’। ২০০৪ সালে প্রকাশিত তাদের প্রথম অ্যালবাম ‘আদাত’ ব্যাপক শ্রোতাপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান ব্যান্ডটির সদস্যরা হলেন গওহর মমতাজ, আমির আজহার ও সালমান আলবার্ট।
এর আগে ২০১০ সালে প্রথমবার ঢাকায় এসেছিল ‘জাল’। এরপর ২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ‘লিজেন্ডস অব দ্য ডেকেড’ শিরোনামের কনসার্টে অংশ নেয় তারা। এটি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে ব্যান্ডটির তৃতীয় সফর।
