১৮টি ভাষায় গান গাওয়া অনন্য এক শিল্পী রুনা লায়লা

১৮টি ভাষায় গান গাওয়া অনন্য এক শিল্পী রুনা লায়লা
উপমহাদেশের প্লেব্যাক জগতের অনন্য এক নাম রুনা লায়লা। আজ ১৭ নভেম্বর তার জন্মদিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে সিলেটে জন্ম নেওয়া এই শিল্পী আজও তার সুরের জাদুতে মাতিয়ে চলেছেন কোটি সংগীতপ্রেমীকে। ৭৩ বছরে পা দিলেও তার কণ্ঠের সৌরভ এখনো সমান প্রাণবন্ত, মুগ্ধকর।
রুনা লায়লার বাবার নাম এমদাদ আলী ও মায়ের নাম অনিতা সেন ওরফে আমেনা লায়লা। সংগীতময় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন রুনা। তার মা সংগীতশিল্পী হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত সংগীতশিল্পী সুবীর সেন রুনা লায়লার মামা। রুনা লায়লার শৈশব কেটেছে পাকিস্তানের করাচিতে। ১৯৫৫ সালের মার্চে রুনার যখন আড়াই বছর বয়স, তখন তার বাবা রাজশাহীর এমদাদ আলী বদলি হন পশ্চিম পাকিস্তানের মুলতানে। সেখানেই বড় হয়ে ওঠা তার।
বড় বোন গান করতেন। রুনা করতেন নাচ। কিন্তু হঠাৎ বাঁকবদলে ছোট রুনাই হয়ে উঠলেন নন্দিত গায়িকা।
মাত্র আড়াই বছর বয়সে গান শেখা শুরু এবং ছয় বছর বয়সে প্রথম মঞ্চে পরিবেশনা করেন রুনা। এভাবেই শুরু তার সুরযাত্রার। ১৯৫৪ সালে শিশুশিল্পী হিসেবে প্রথম সিনেমার গানে কণ্ঠ দেন তিনি। এরপর ধীরে ধীরে গানের জগতে এক বিস্ময় হয়ে ওঠেন।
রুনা লায়লা বিশ্বের অন্যতম বহুভাষী প্লেব্যাক শিল্পী। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, স্প্যানিশসহ ১৮টিরও বেশি ভাষায় প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি।
শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত ও পাকিস্তানের সংগীতাঙ্গনেও সমানভাবে জনপ্রিয় রুনা লায়লা দীর্ঘদিন বলিউডের শীর্ষ প্লেব্যাক শিল্পীদের কাতারে অবস্থান করেছেন।
‘সাধের লাউ’, ‘পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম’, ‘দাও আমাকে দাও’- এমন অগণিত কালজয়ী গান তাকে সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে স্থায়ী করে রেখেছে। উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ‘মাস্ত কালান্দার’ গানটি তার কণ্ঠে পেয়েছে অনন্যতা। সংগীতাঙ্গনে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বহুবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য সম্মাননা অর্জন করেছেন। পাকিস্তানের মর্যাদাপূর্ণ নিগার অ্যাওয়ার্ড থেকেও তিনি পেয়েছেন বিশেষ স্বীকৃতি।
জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল রোববার (১৬ নভেম্বর) কোক স্টুডিও বাংলায় ভক্তদের জন্য বিশেষ উপহার নিয়ে হাজির হন রুনা লায়লা। সেখানে তিনি পরিবেশন করেন ‘মাস্ত কালান্দার’ গানটি। বলার অপেক্ষা রাখে না, জন্মদিনের আগ মুহূর্তে প্রকাশ হওয়া এই গান দিয়ে নতুন করে শ্রোতাদের হৃদয়ে দোলা দিয়েছেন রুনা লায়লা।
ব্যক্তি জীবনে অভিনেতা আলমগীরের সঙ্গে সুখের সংসার যাপন করছেন নন্দিত গায়িকা রুনা লায়লা। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়াভাবেই কাটছে তার জন্মদিনটি।
