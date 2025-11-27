  2. বিনোদন

জোভান-কেয়া পায়েলের ‘টাকা’ এলো জাগো এন্টারটেইনমেন্ট

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
জোভান ও কেয়া পায়েল

টাকা নিয়ে হইচই। কে নেবে আর কে ছেড়ে দেবে? এর মাঝে কেউ হালাল পথে চলে, কেউ আবার শর্টকাট পথ বেছে নেয়। এমনই অর্থলোভ ও শর্টকাট মানসিকতার গল্প নিয়ে জাগো এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউবে চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে ডার্ক কমেডি থ্রিলার নাটক ‘টাকা’।

তারেক রহমানের রচনা ও পরিচালনায় নাটকটির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান ও অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। জোভানের চরিত্রে থাকছে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও ডার্ক কমেডির এক ভিন্ন রূপ, যা দর্শকদের জন্য চমক হিসেবে কাজ করবে।

নাটকটিতে আরও অভিনয় করেছেন শিবা সানু, ডন হক, আরমান পারভেজ মুরাদ, এ কে আজাদ সেতু, পারভেজ সুমন ও সাইমুম সাজিদ।

নাটকটির চিত্রগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সুমন হোসেন, সংগীত পরিচালনায় আছেন সৈয়দ নাফিস, শিল্প নির্দেশনায় কামরুজ্জামান সুমন এবং মেকআপ শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন মাসুদ রানা।

নাটকটি প্রযোজনা করেছে জাগো এন্টারটেইনমেন্ট। প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন নাজমুল হুদা শাপলা, নির্বাহী প্রযোজক মাসুদ মুনসুর এবং সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন উদয় চৌধুরী।

ডার্ক কমেডি ও থ্রিলারের সংমিশ্রণে নির্মিত এই নাটকটি আজ ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে জাগো এন্টারটেইনমেন্টের অফিসিয়াল চ্যানেলে।

