হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বারিশা হকের স্বামী

প্রকাশিত: ০৩:০৬ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নাট্য নির্মাতা ও বারিশা হকের স্বামী আলভী রায়হান সীমান্ত। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে তাকে ভর্তি করা হয়।

প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে অবশেষে তিনি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন।

আজ (২৫ নভেম্বর) মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে স্বামীর বাসায় ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বারিশা হক। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার হাজবেন্ড আজকে বাসায় ফিরেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন। যারা আমাকে এই সময়ে মানসিক ভাবে সাপোর্ট করেছেন তাদেরকে আজীবন মনে রাখব।’

বারিশা হক জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এখন আলভী রায়হান সীমান্তকে বাড়িতেই বিশ্রামে রাখা হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হবে। পরিবারের সদস্যরা তার সার্বক্ষণিক দেখভাল করছেন।

উল্লেখ্য, বারিশা হক উপস্থাপিকা, নৃত্যশিল্পী, মডেল ও অভিনেত্রী হিসেবে সমানভাবে পরিচিত। ২০০৮ সালে বিটিভির কুইজ শো ও বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার মিডিয়ায় যাত্রা শুরু। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে ক্লাসিক্যাল নৃত্যে প্রশিক্ষণ নেওয়া বারিশা অল্প সময়েই অভিনয় ও উপস্থাপনায় নিজের অবস্থান তৈরি করেন।

বর্তমানে অভিনয় ও মডেলিংয়ের পাশাপাশি ব্র্যান্ড প্রমোশনের কাজেই বেশি সময় ব্যয় করছেন তিনি।

