একই দিনে দুই ভাষায় আসবে ‘এই অবেলায় ২’

একই দিনে দুই ভাষায় আসবে ‘এই অবেলায় ২’
দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড শিরোনামহীনের তুমুল শ্রোতাপ্রিয় গানের একটি ‘এই অবেলায়’। ২০১৯ সালে প্রকাশের পরই গানটি শ্রোতারা ভীষণভাবে লুফে নেন। এবার তারই ধারবাহিকতায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে এই গানের একটি সিক্যুয়েল। ‘এই অবেলায় ২’ নামে প্রকাশ হবে গানটি।
এটি প্রকাশ পাচ্ছে শিরোনামহীনের ‘বাতিঘর’ অ্যালবামের শেষ গান হিসেবে। ব্যান্ডটির পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় শোনা যাবে ‘এই অবেলায় ২’। এবার জানা গেল, আগামী ৪ ডিসেম্বর কিছু সময়ের ব্যবধানে ব্যান্ডটির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে দুটি সংস্করণ একই দিনে মুক্তি পাবে।
নতুন গানটি লিখেছেন শিরোনামহীনের দলনেতা বেজিস্ট জিয়াউর রহমান। প্রথম গানটিও ছিল তারই লেখা। এদিকে, সুরের পাশাপাশি মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন ড্রামার কাজী আহমেদ শাফিন। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন রেশ রহমান।
আরও পড়ুন
বিদেশি নায়িকার সঙ্গে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ওটিটিতে
৬৬ বছরেও অনবদ্য সুবর্ণা মুস্তাফা
সম্প্রতি ‘এই অবেলায় ২’ প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমান বলেন, ‘এই অবেলায় প্রকাশের পর শ্রোতামহলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। গানটির সিক্যুয়েল হোক, সেটা সবাই চাইছিল। এর আগে আমাদের প্রথম অ্যালবামের ‘হাসিমুখ’ গানের বেলায়ও এমনটা হয়েছিল। এই অবেলায় নিয়ে শ্রোতাদের ব্যাপক চাহিদা আমরা টের পাচ্ছিলাম। বাতিঘর অ্যালবামের পরিকল্পনার সময় তাই গানটির সিক্যুয়েল নিয়ে ভাবি।’
তিনি আরও জানান, গানটির ভিডিওচিত্র ধারণ করা হয়েছে থাইল্যান্ডের কো খাম, কো মাখ ও কো চ্যাং আইল্যান্ডে। মডেল হয়েছেন নীল হুরেরজাহান। ভিডিওচিত্র নির্মাণে সহযোগিতা করেছে দ্য প্রিমিয়াম হোমস লিমিটেড।
অন্যদিকে, ব্যান্ডটির ইউটিউব চ্যানেলে সবশেষ প্রকাশিত হয় ‘ক্লান্ত কফি শপ’। এটি ছিল ‘বাতিঘর’ অ্যালবামের নবম গান।
এমআই/এলআইএ