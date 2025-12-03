  2. বিনোদন

কুকুরছানা হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি চাইছেন তারকারা

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কুকুরছানা হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি চাইছেন তারকারা

পাবনার ঈশ্বরদীতে ৮টি কুকুরছানাকে বস্তাবন্দি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ছানাগুলোকে দেখতে না পেয়ে মা কুকুরও এখন অসুস্থ। ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমে বেশ চর্চিত হচ্ছে। এমন হত্যাকাণ্ড যিনি ঘটিয়েছেন তার সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শোবিজ তারকারাও।

বিষয়টি নাড়িয়ে দিয়েছে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের হৃদয়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, খবরটি দেখার পর থেকে স্বাভাবিক হতে পারছেন না।

কুকুরছানাগুলোর হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার চেয়ে অভিনেতা নিলয় আলমগীর একটি পোস্ট দেন নিজের ফেসবুকে। নিলয় লিখেছিলেন, ‘ঈশ্বরদীতে ৮টা কুকুরের বাচ্চা বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মা কুকুরটা মৃত বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। একটাবার চিন্তা করে দেখুন তো, বস্তার ভেতরে বাচ্চাগুলো পানির মধ্যে কেমন করছিল, বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করছিল, কতটা কষ্ট পেয়ে বাচ্চাগুলো মারা গিয়েছে।’

নিলয় আরও লেখেন, ‘এখন মা কুকুরটার কতটা কষ্ট হচ্ছে। মা কুকুরটার বুকের দুধ খাওয়াতে না পারলে ব্যথা শুরু হবে, হয়তো মা কুকুরটাও মারা যাবে বুকের দুধ কোনো বাচ্চাকে খাওয়াতে না পেরে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য খুনির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’

নিলয়ের এই পোস্টে মন্তব্য করেছেন ভক্ত থেকে তারকারা। অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টিসহ একাধিক তারকা পোস্টটি শেয়ার করে ‘খুনির সর্বোচ্চ শাস্তি’ দাবি করেছেন।

 

