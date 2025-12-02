অবশেষে গোপনেই দ্বিতীয় বিয়ে করলেন সামান্থা

অবশেষে গোপনেই দ্বিতীয় বিয়ে করলেন সামান্থা
দীর্ঘদিনের প্রেমের গুঞ্জন এবার সত্যি হলো। দক্ষিণী তারকা সামান্থা রুথ প্রভু শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন জীবনের নতুন সঙ্গীকে। পরিচালক রাজ নিদিমোরুর হাত ধরে তিনি পা রাখলেন নতুন অধ্যায়ে। বেশ গোপনীয়তার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এই তারকা জুটির বিয়ে। দুজনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। খবর ও ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে সদগুরুর ইশা ফাউন্ডেশনের লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে সম্পন্ন হয় তাঁদের বিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে বিয়ের ছবি প্রকাশ করে সামান্থা নিজেই সুখবরটি জানিয়েছেন। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘০১.১২.২০২৫’।
ছবিতে দেখা যায়, লাল বেনারসি শাড়ি, খোঁপায় ফুল, মানানসই স্বর্ণের গয়না ও হাতে মেহেন্দিতে সেজেছেন সামান্থা। আর পাশে দাঁড়িয়ে রাজ নিদিমোরু। হাতে হাত রেখে গালভরা হাসিতে ধরা দিয়েছেন নবদম্পতি। তাদের বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুভেচ্ছায় ভরে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া।
গত বছরের শুরু থেকেই সামান্থা ও রাজের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ সিজন টু এবং ‘সিটাডেল: হানি বানি’ প্রজেক্টে সামান্থা অভিনয় করেন। রাজ ছিলেন পরিচালকের ভূমিকায়। সেখান থেকেই শুরু হয় তাদের সম্পর্কের পথচলা।
সামান্থার এটি দ্বিতীয় বিয়ে। অভিনেতা নাগা চৈতন্যের সঙ্গে ২০১৭ সালে বিয়ে হয়েছিল তার। চার বছরের দাম্পত্যের পর ২০২১ সালে বিচ্ছেদ ঘটে। অন্যদিকে রাজ নিদিমোরু ২০১৫ সালে শ্যামালি দে’কে বিয়ে করেছিলেন। ২০২২ সালে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি ঘটে।
নতুন জীবনের শুরুতে সামান্থা ও রাজের প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন সহশিল্পী, ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা।
