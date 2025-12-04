মানুষ আর আগের মতো চুপ করে থাকবে না, পিয়া জান্নাতুলের ক্ষোভ

মানুষ আর আগের মতো চুপ করে থাকবে না, পিয়া জান্নাতুলের ক্ষোভ
পাবনার ঈশ্বরদীতে আটটি কুকুরছানাকে বস্তায় ভরে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যার নির্মম ঘটনায় দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ইতোমধ্যে পুলিশ গ্রেফতারও করেছে ক্ষুদ্র কৃষক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি বেগমকে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় মডেল পিয়া জান্নাতুল।
নিজের ফেসবুক পোস্টে ৩ ডিসেম্বর পিয়া লিখেছেন, ‘সরকারি চাকুরের স্ত্রী বলেই যা ইচ্ছে তাই করা যায় এই ভুল ধারণার আজই সঠিক জবাব মিলেছে। আটটা নিরীহ কুকুরছানাকে ব্যাগে ভরে পুকুরে ফেলা। এটা শুধু নিষ্ঠুরতা না, এটা মানুষ হিসেবে আমাদের লজ্জা।’
তিনি আরও লেখেন, ‘অনেকে মনে করেন প্রাণিরা কথা বলতে পারে না। তাই তাদের ওপর নির্যাতন করলেও কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু সময় বদলে গেছে। এই দেশের মানুষ আর আগের মতো চুপ করে থাকবে না। অপরাধ করলে শাস্তি আরও কঠিন হবে, আরও কড়া হবে। এটাই এখন নিয়ম।’
আরও পড়ুন
বীরকে নিয়ে গাড়ির শোরুমে বুবলী, লিখলেন আমাদের ছেলে ‘গাড়িপ্রেমী’
সিয়ামের নতুন নায়িকা ইধিকা পাল, ঈদে আসছে ‘রাক্ষস’
পিয়া প্রাণির প্রতি দয়া ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘প্রাণিকে কষ্ট দেওয়ার আগে ভাবতে হবে তাদেরও জীবন আছে, ব্যথা আছে। অবলা প্রাণিদের ওপর শক্তি দেখানোর দিন শেষ, এখন সময় জবাবদিহির।’
উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদ চত্বরে ঘটেছিল এই মর্মান্তিক ঘটনা। কুকুরছানাগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। অভিযোগ ওঠে উপজেলা পরিষদের আবাসিক ভবনে থাকা ক্ষুদ্র কৃষক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তার স্ত্রী নিশির বিরুদ্ধে। তদন্তের পর তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
ঘটনাটি সামাজিকমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। আর প্রাণি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থানের দাবি তুলছেন সচেতন নাগরিকরা।
এলআইএ