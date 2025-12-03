বীরকে নিয়ে গাড়ির শোরুমে বুবলী, লিখলেন আমাদের ছেলে ‘গাড়িপ্রেমী’

বীরকে নিয়ে গাড়ির শোরুমে বুবলী, লিখলেন আমাদের ছেলে ‘গাড়িপ্রেমী’
ঢালিউড নায়িকা শবনম বুবলী সিনেমার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও সমানভাবে সক্রিয়। নানান মুহূর্ত ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভালোবাসেন তিনি। এবার ছেলেকে নিয়ে প্রকাশ করা কিছু নতুন ছবিই আবার আলোচনায় এনে দিল তাকে।
আজ (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বুবলী ছেলেকে নিয়ে মার্সিডিজের একটি বিলাসবহুল গাড়ির শোরুমে তোলা কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন। ছবিগুলোতে দেখা যায়-শেহজাদ খান বীর লাল, নীলসহ বিভিন্ন রঙের মার্সিডিজ গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছে। কখনও গাড়ির ভেতরে বসে, আবার কখনও শোরুমজুড়ে হাঁটাহাঁটি করে গাড়ি দেখে মুগ্ধ হচ্ছে ছোট্ট বীর।
ছেলের প্রতি এই গাড়িপ্রেম তুলে ধরে বুবলী ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমাদের গাড়িপ্রেমী ছেলে।’ মুহূর্তেই ছবিগুলো ভক্তদের নজরে আসে এবং অনেকে বীরের আগ্রহ ও স্টাইল দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।
২০১৮ সালে গোপনে বিয়ে করেছিলেন শাকিব খান ও বুবলী। তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় ছেলে শেহজাদ খান বীর। বিয়ের তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠলেও এখন দুজনে আলাদা থাকেন; তবে সন্তানের বিষয়ে যোগাযোগ রয়ে গেছে।
চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে শেহজাদকে নিয়ে শাকিব-বুবলীকে একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায়। সেই ছবি সামনে আসতেই গুঞ্জন ওঠে-তারা কি আবার কাছাকাছি আসছেন?
সম্প্রতি এক ইভেন্টে বুবলী জানান, ছেলে বীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। হাসতে হাসতে তিনি আরও বলেন, শাকিব নাকি ছেলেকে শিখিয়েছেন-পছন্দের কোনো মেয়েকে সবার আগে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে! বাবা-ছেলের এমন খুনসুটি দেখেই নাকি তার মন ভরে যায়।
