জুটি হয়ে আসছেন নামি দামি তারকারা, দেখাবে সিএনএন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
এ বছরও তারকাদের আড্ডায় জমজমাট হচ্ছে ‘অ্যাক্টরস অন অ্যাক্টরস’-এর নতুন মৌসুম। সম্মানজনক এ অনুষ্ঠানটির ২৩তম পর্বের জন্য চূড়ান্ত হয়েছে দুনিয়া কাঁপানো একঝাঁক তারকা জুটি। সেখানে মুখোমুখি আলাপে অংশ নেবেন অভিনয়জগতের সেরা সব শিল্পী।

এই মৌসুমের সবচেয়ে বড় চমক লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ও জেনিফার লরেন্সের মুখোমুখি আড্ডা। একইভাবে আছেন অ্যাডাম স্যান্ডলার ও আরিয়ানা গ্রান্ডে, জুলিয়া রবার্টস ও শন পেন, ডোয়াইন জনসন ও ব্রেন্ডান ফ্রেজারও। ২০০১ সালে ‘দ্য মামি রিটার্নস’-এ একসঙ্গে কাজ করার পর আবারও ফের একসঙ্গে দেখা যাবে ডোয়াইন ও ফ্রেজারকে।

নতুন মৌসুম শুরু হবে ৫ ডিসেম্বর। টানা ১৩ দিন প্রতিদিন একটি করে পর্ব প্রকাশ পাবে। সম্প্রতি ঘোষিত অংশীদারত্বের ফলে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠানটি প্রকাশিত হবে সংবাদমাধ্যম সিএনএনের নতুন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। পরে পর্বগুলো প্রকাশ পাবে ভ্যারাইটি’র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে।

প্রতিদিন সকাল ৯টায় সিএনএনে এবং বিকেল ৩টায় ভ্যারাইটির ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে নতুন পর্ব। আর ১৭ ডিসেম্বর বাজারে আসবে এই বিশেষ আয়োজনের ছাপা ম্যাগাজিন সংস্করণ।

অনুষ্ঠানের সহসভাপতি রামিন সেতুদে বলেন, ‘লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, জুলিয়া রবার্টস, শন পেন, জেনিফার লরেন্স, ডোয়াইন জনসন, মাইকেল বি. জর্ডান, আরিয়ানা গ্রান্ডেসহ আরও অনেক তারকার অকপট স্বীকারোক্তি থাকছে এবার। এটি এখন পর্যন্ত আমাদের সেরা মৌসুম।’

মৌসুমজুড়ে টানা আলাপচারিতায় অংশ নেবেন খ্যাতিমান তারকারা—
৫ ডিসেম্বর: আরিয়ানা গ্রান্ডে ও অ্যাডাম স্যান্ডলার
৬ ডিসেম্বর: জুলিয়া রবার্টস ও শন পেন
৭ ডিসেম্বর: জোনাথন বেইলি ও ডেভিড কোরেনস্বেট
৮ ডিসেম্বর: ডোয়াইন জনসন ও ব্রেন্ডান ফ্রেজার
৯ ডিসেম্বর: গুইনেথ প্যালট্রো ও জেকব এলরোডি
১০ ডিসেম্বর: সিনথিয়া এরিভো ও হিউ জ্যাকম্যান
১১ ডিসেম্বর: সিডনি সুইনি ও ইথান হক
১২ ডিসেম্বর: স্টেলান স্কারসগার্ড ও আলেকজান্ডার স্কারসগার্ড
১৩ ডিসেম্বর: মাইকেল বি. জর্ডান ও জেসি প্লেমনস
১৪ ডিসেম্বর: কেট হাডসন ও জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট
১৫ ডিসেম্বর: অস্কার আইজ্যাক ও তায়ানা টেলর
১৬ ডিসেম্বর: কলিন ফ্যারেল ও জেসি বাকলি
১৭ ডিসেম্বর: জেনিফার লরেন্স ও লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও

মৌসুমজুড়ে সিএনএনের বিনোদন প্রতিবেদক এলিজাবেথ ওয়াগমাইস্টার দর্শকদের দেখাবেন পর্দার আড়ালের মুহূর্ত। আর আগের মৌসুমগুলোর নির্বাচিত পর্বও দেখা যাবে সিএনএনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে।

ভ্যারাইটি ও সিএনএন যৌথভাবে প্রযোজনা করছে ২৩তম মৌসুমের পুরো আয়োজন।

 

