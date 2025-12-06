  2. বিনোদন

এবারেও বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে যা বললেন কনকচাঁপা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
এবারেও বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে যা বললেন কনকচাঁপা
সংগীতশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আরও ৩৬টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর ও সদর) নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ের দৌড়ে ছিলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। তবে এ আসনে দলটির চূড়ান্ত তালিকায় স্থান হয়নি তার। বিএনপির টিকিট পেয়েছেন সেলিম রেজা।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী হিসেবে সেলিম রেজার নাম ঘোষণা করেন।

মনোনয়ন না পেলেও নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কনকচাঁপা। প্রার্থীদের নতুন তালিকা প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) রাতে ফেসবুকে এক সংক্ষিপ্ত পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ’। পোস্টে এই সন্তুষ্টি বা কৃতজ্ঞতার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

সংগীতের পাশাপাশি বিএনপির রাজনীতিতে বেশ সক্রিয় কনকচাঁপা। সিরাজগঞ্জ-১ আসনে দ্বিতীয়বার লড়ার সম্ভাবনা ছিল বলে দলীয় ও স্থানীয় মহলে আলোচনা চলছিল। ছাত্র-নতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কাজীপুরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সরব হন তিনি।

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবার সিরাজগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পান এই কণ্ঠশিল্পী। তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ নাসিম। নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা পাওয়ার অভিযোগ এনে তিনি পরে বগুড়ায় সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন।

বর্তমানে কনকচাঁপা সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য এবং জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

 

