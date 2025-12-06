  2. বিনোদন

আল্লাহ-রাসুলের পথে চলতে অভিনয় ছেড়ে দিলেন চিত্রনায়িকা মৌ খান

প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ধর্মকর্মে মন দিতে অভিনয় ছেড়ে দিলেন নায়িকা মৌ খান

ঢালিউডের পরিচিত মুখ চিত্রনায়িকা মৌ খান। হঠাৎই জানিয়ে দিলেন অভিনয়কে বিদায় জানাচ্ছেন তিনি। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জানান, জীবনের বাকি সময় তিনি কাটাতে চান দ্বিনের আলোয়। আল্লাহর আদেশ ও রাসুল (সা.)’র সুন্নাহ মেনে চলতে চান। তাই নিজেকে অভিনয় থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

মৌ লেখেন, ‘আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জায়গা থেকে জানাতে চাই, আমি আর আমার অভিনয় ক্যারিয়ার চালিয়ে যেতে চাই না। এটি সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব ও ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত।’

‘প্রতিশোধের আগুন’, ‘বান্ধব’, ‘অমানুষ হলো মানুষ’সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করা এই নায়িকা জানান, নামাজ, কোরআন ও দ্বিনের পথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করার ইচ্ছা থেকেই শোবিজ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও লেখেন, ‘জীবনের বাকি পথ আমি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী চলতে চাই। রাসুল (সঃ)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে আমার পরবর্তী জীবন গড়তে চাই।’

এ মুহূর্তে তার হাতে থাকা অসমাপ্ত কাজগুলোর প্রসঙ্গে মৌ বলেন, ‘যে কয়েকটি কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে, পরিচালকদের অনুরোধ- আপনারা নিজেরা সেগুলো সম্পন্ন করে নেবেন। আমার যতটুকু কাজ আছে তা আমি শেষ করে দেব। তবে আমি আর অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই না।’

অভিনেত্রী জানান, সামনে তিনি একটি হালাল ব্যবসা শুরু করে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন এবং সম্পূর্ণ ইসলামি জীবনযাপনে মনোনিবেশ করবেন।

শেষে সবার কাছে দোয়া চেয়ে মৌ লেখেন, ‘আপনাদের যে ভালোবাসা পেয়েছি তা চিরকাল অমূল্য থাকবে। দোয়া করবেন, যাতে আমি আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকতে পারি।’

 

