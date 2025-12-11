কবে আসছে শাহরুখের ‘পাঠান ২’
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত গুপ্তচরভিত্তিক অ্যাকশন ছবি ‘পাঠান’ দিয়ে বক্স অফিসে রাজসিক কামব্যাক হয়েছিল শাহরুখ খানের। সেখানে তার লুক, অ্যাকশন, সংলাপ মন কেড়েছিল দর্শকের। বেশ কয়েকবার শোনা গেছে ছবিটির সিক্যুয়েল আসবে। আবারও সেই গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে।
সম্প্রতি দুবাইয়ের একটি স্থাপনা উন্নয়ন সংস্থার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান। সেখানে এক প্রবক্তা বলেন, ‘শাহরুখ অনেক চমক দিয়েছেন আমাদের। এখন তো ‘পাঠান ২’ ছবিও আসছে।’
এ সময় শাহরুখ খান মঞ্চে তার পাশে দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনিও কথাটা শুনে মুচকি হাসেন। আর তার এই হাসিমুখের নিরবতায় সবাই ধরে নিয়েছেন, সত্যিই তবে আসছে ‘পাঠান ২’।
ধারণা করা হচ্ছে আলিয়া ভাট ও শর্বরী অভিনীত ‘আলফা’ ছবির পর শাহরুখ আবারও পাঠান চরিত্রে ফিরতে পারেন। তবে কবে নাগাদ ছবিটি মুক্তি পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া গুপ্তচরধর্মী থ্রিলার ‘পাঠান’ ছিল শাহরুখের বিরতির পর বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তনের ছবি।
গল্পে তিনি ছিলেন নির্বাসিত গোয়েন্দা সংস্থার এক এজেন্ট চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি এক বিধ্বংসী জীবাণু নিয়ে দেশের ওপর হামলা ঠেকাতে লড়াই করেন।
ছবিতে আরও ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন, জন আব্রাহাম, ডিম্পল কাপাডিয়া, প্রকাশ বেলাভাড়ি, শাজি চৌধুরীসহ অনেকেই। এছাড়া সালমান খান হাজির হয়েছিলেন টাইগার চরিত্রে বিশেষ উপস্থিতিতে।
মুক্তির পর ‘পাঠান’ বক্স অফিসে বিপুল সাড়া ফেলে এবং দ্রুতই বছরের অন্যতম সফল ছবি হয়ে ওঠে।
শাহরুখের পরবর্তী মুক্তি পাচ্ছে অ্যাকশনধর্মী ছবি ‘কিং’। এটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। সুজয় ঘোষের গল্পে নির্মিত এই ছবির মাধ্যমে শাহরুখের মেয়ে সুহানা খানের বড় পর্দায় অভিষেক হবে।
ছবিতে আরও থাকছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, আরশাদ ওয়ার্সি, রানি মুখার্জি। ছবিটি ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে আসার কথা রয়েছে।
