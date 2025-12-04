  2. বিনোদন

মুক্তির দিন কত আয় করতে পারে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৬ এএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার একটি দৃশ্য রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

রণবীর সিংয়ের নতুন সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির আগেই জমে উঠেছে আলোচনা। অ্যাকশন-থ্রিলারে ভরপুর এ সিনেমার অগ্রিম বুকিং শুরু হয়েছে বেশ জোরেশোরে। এরই মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। ২ডি ও আইম্যাক্স-দুই ফরম্যাটেই মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।

একাধিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত ব্লক সিটের অগ্রিম বিক্রিতে সিনেমাটি আয় করেছে ৩ দশমিক ৭১ কোটি রুপি। সাম্প্রতিক সময়ে অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার সিনেমাগুলো ভালো সাড়া পেলেও ‘ধুরন্ধর’ সে তালিকায় যোগ দিতে পারে কি না-তা জানা যাবে আগামী শুক্রবার মুক্তির পর।

ভারতীয় চলচ্চিত্রবাণিজ্য বিশ্লেষকদেরও এ নিয়ে পূর্বাভাস রয়েছে। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ রোহিত জয়সওয়াল মনে করছেন, প্রথম দিন সিনেমা ৩৭-৪০ কোটি রুপি আয় করতে পারে। নবনীত মুন্দ্রার মতে, প্রথম দিনের আয় হতে পারে ১৬-১৮ কোটি। অন্যদিকে ভারতীয় বক্স অফিসের এক প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে, প্রথম দিন সংগ্রহ ১৫-২০ কোটি বা তার কাছাকাছি হতে পারে।

রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) মুক্তি পাচ্ছে। তার সঙ্গে ছবিতে থাকছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন ও অক্ষয় খান্না। ঘোষণার দিন থেকেই সিনেমাটি আলোচনায়, ট্রেলার প্রকাশের পর দর্শকদের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। এখন দেখার বিষয়-এই আগ্রহ কি বক্স অফিসে লাভে রূপ নেয় কিনা।

