নোয়াখালী এক্সপ্রেসে নজর কেড়েছেন ইমরান হাসো

নোয়াখালী এক্সপ্রেসে নজর কেড়েছেন ইমরান হাসো
নোয়াখালী অঞ্চল ও ভাষাকে কেন্দ্র করে নির্মিত প্রথম ফ্যান্টাসিমূলক দীর্ঘ ধারাবাহিক ‘নোয়াখালী এক্সপ্রেস’ সম্প্রচার শুরু হয়েছে গ্লোবাল টিভিতে। অরণ্য আনোয়ারের রচনা ও পরিচালনায় সিরিজটি দেখা যাচ্ছে প্রতি শনিবার থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। এতে নোয়াখালীর প্রাচীন মিথ, লোককথা ও জনপ্রিয় ফ্যান্টাসিকে আধুনিক গল্পের মাধ্যমে বাস্তবতার রূপ দেওয়া হয়েছে।
ধারাবাহিকটিতে রয়েছে ‘নোয়াখালী এক্সপ্রেস’ নামের এক নভোযান, চাঁদে নোয়াখালীর বুড়ির কাহিনি, এমনকি নোয়াখালী স্বাধীন দেশ হলে ইউরোপের মতো সমৃদ্ধ হওয়ার কল্পগাথাও।
এই ধারাবাহিকে রাজশাহীর যুবক ‘জায়েদ খান’ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সময়ের ব্যস্ততম অভিনেতা ইমরান হাসো। প্রেমিকা তাকে ছেড়ে ফেসবুকে ভিডিও দিয়ে সেলিব্রিটি হয়ে ওঠার পর তাকে খুঁজতে রাজশাহী থেকে নোয়াখালীতে চলে আসে জায়েদ। আর নোয়াখালীতে পৌঁছানোর পরই তার জীবনে শুরু হয় নতুন সব ঘটনা ও হাস্যরসাত্মক কাহিনি।
জনপ্রিয় নির্মাতা অরণ্য আনোয়ারের নাটকে অভিনয় করা ছিল ইমরান হাসোর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে। তিনি বলেন, ‘অনেকে বলতেন তিনি নাকি রাগী বা কম কথা বলেন। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখেছি তিনি খুব শান্ত, অসাধারণ মানুষ। প্রতিটি দৃশ্যে আমাকে প্রশংসা ও উৎসাহ দিয়েছেন। সত্যিকারের বড় পাওয়া এটা।’
তিনি আরও জানান, দর্শকদের কাছে ‘নোয়াখালী এক্সপ্রেস’ একটি সতেজ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হবে।
মিডিয়ায় পরিচিত নাম ইমরান হাসো। তার প্রকৃত নাম এমরান হোসেন। আজ ১১ ডিসেম্বর ইমরান হাসোর জন্মদিন। ১৯৯৭ সালের এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার শিহাড়া ইউনিয়নের আমন্ত গ্রামে। নিয়মিত নাটক ও সিনেমায় অভিনয় করে তিনি দর্শকদের কাছে পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন।
এ পর্যন্ত তিনি ২৮টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে শান, সুলতানপুর, লাল শাড়ি, জ্বীন ৩, এবং সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত বেহুলা দরদী।
তার অভিনীত নাটকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক। জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে আছে বকুলপুর, অচিনপুর, গোলমাল, স্বপ্ন আড্ডা, রূপনগর, আদম, নাইটগার্ড, মফিজ এখন ঢাকায়, শূন্য পৃথিবী, তোফাজ্জলের শেষ ভাত, স্যার যেখানে মেডাম সেখানে প্রভৃতি।
ইমরান হাসো থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে অনার্স সম্পন্ন করেছেন এবং একই বিষয়ে মাস্টার্স করতে চান। অভিনয়ের পাশাপাশি সমাজকর্মেও তিনি সক্রিয়। ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে তিনি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশংসা কুড়ান। শিল্পীদের ভালোবাসায় তিনি অভিনয়শিল্পী সংঘের নির্বাচনে সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হিসেবে সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত হন।
এমআই/এলআইএ