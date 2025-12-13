মেসির সাক্ষাৎ পেলেন বলিউড বাদশা
লিওনেল মেসির সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসার কথা নিজেই জানিয়েছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত থাকার কথাও ছিল পরিকল্পনায়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ছোট ছেলে আব্রামকে নিয়ে মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও মাঠে আর যাওয়া হয়নি কিং খানের। হোটেল থেকেই সরাসরি বিমানবন্দরের পথে রওয়ানা হয়ে ফিরে গেছেন মুম্বাই।
একটি সূত্রে জানা গেছে, কলকাতায় পৌঁছে হোটেলেই মেসির সঙ্গে দেখা করেন শাহরুখ খান। সেখানে আব্রাম ছবি তোলে ফুটবল তারকার সঙ্গে। পরে মেসি ও শাহরুখ একসঙ্গে ফ্রেমবন্দিও হন। তবে যুবভারতীতে যাওয়ার আর সুযোগ হয়নি বাদশার।
প্রায় প্রতি বছরই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন শাহরুখ খান। এ বছর সেখানে তার অনুপস্থিতি অনুরাগীদের খানিকটা হতাশ করেছিল। তবে মেসির কলকাতা সফর ঘিরে ভক্তদের আশা ছিল, অন্তত যুবভারতীতে এক ফ্রেমে দেখা যাবে বিশ্বফুটবল তারকা ও বলিউড বাদশাকে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।
কেন মাঠে গেলেন না শাহরুখ? জানা গেছে, মেসিকে দেখতে ভোর থেকেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার দর্শক। মেসি মাঠে পৌঁছানোর পর তাকে ঘিরে ধরে প্রায় ৭০-৮০ জন। গ্যালারি থেকেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না তাকে। চড়া দামে টিকিট কেটেও প্রিয় তারকাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা। মুহূর্তের মধ্যে মাঠজুড়ে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা।
আরও পড়ুন:
হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন নচিকেতা
বাস কন্ডাক্টর থেকে যেভাবে সিনেমার মহাতারকা হলেন রজনীকান্ত
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় দ্রুত মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় মেসিকে। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাতিল করা হয় পরবর্তী সব কর্মসূচি। সেই কারণেই যুবভারতীতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন শাহরুখ খানও। এরপর হোটেল থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে গিয়ে মুম্বাই ফিরে যান তিনি।
এমএমএফ