আমাদের অনৈক্যই খুনীদের শক্তি: ফারুকী

প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
আমাদের অনৈক্যই খুনীদের শক্তি: ফারুকী
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। ছবি: সংগৃহীত

‘জুলাইতে ওরা শত শত স্বাধীনতাকামী মানুষকে খুন করেছে। তারপর ভারতে পালিয়ে গিয়েও খুনের হুমকি দিচ্ছে, খুন করছে। ওদের “খুনের জুলাই” চলমান।’- এমন কঠোর ভাষায় ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

আজ (১৩ ডিসেম্বর) বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক স্ট্যাটাসে ফারুকী বলেন, দেশের ভেতরে যখন নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে, তখন রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আক্রমণ ও রেটোরিকের লড়াই খুনীদেরই শক্তিশালী করছে। তার ভাষায়, ‘মনে রাখবেন, আমাদের অনৈক্যই খুনীদের শক্তি।’

ফারুকী মনে করেন, এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে আবার এক হওয়া। তিনি লেখেন, ‘এখনই সময় আবার ঘন হয়ে আসার, গোল হয়ে আসার। ফ্যাসিবাদীরা বিচারের মুখোমুখি হওয়া তো দূরের কথা, কোনো অনুশোচনাও বোধ করে নাই। বরং খুনের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এখনই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার- ফ্যাসিবাদীদের আর এক চুলও ছাড় নয়।’
স্ট্যাটাসে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিও সরাসরি বার্তা দিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা। বিনয়ের সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, নির্বাচনকে যদি একমাত্র পুলসিরাত মনে করা হয়, তাহলে তা হবে বড় ভুল। তার মতে, ‘বাংলাদেশের পুলসিরাত আগামী দশ বছরের লম্বা পথ।’

সবশেষে সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘বি ওয়াইজ। অ্যাক্ট রেসপন্সিবলি। অ্যান্ড প্রটেক্ট দ্য ভেরি স্পিরিট অব জুলাই।’স্ট্যাটাসের শেষে দেশপ্রেমের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘লং লিভ বাংলাদেশ।’

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী গতকাল (১২ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিজয়নগরে গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে নিয়ে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘গণহত্যার দায়ে কনভিকটেড হাসিনা ভারতে বসে একের পর এক খুনের হুমকি দিচ্ছিল গত কিছুদিন ধরেই। আর আজকে গুলিবিদ্ধ হলো ওসমান হাদি। এর আগে হাদি বহুবার ভারতীয় নম্বর থেকে খুনের হুমকি পেয়েছে।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না, কে বা কারা এটা ঘটিয়েছে। যারাই ঘটাক এটার মূল‍্য তাদের দিতে হবে। গেট ওয়েল সুন, হাদি। গোটা দেশ তোমার সুস্থতার প্রার্থনায়। ওরা জানে না বিপ্লবীদের শেষ করা যায় না।’

গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির পেছনের রিকশায় ছিলেন মো. রাফি। তিনি ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার বর্ণনা দেন। মো. রাফি বলেন, ‘জুমার নামাজ শেষে আমরা হাইকোর্টের দিকে আসছিলাম। রিকশায় ছিলাম। বিজয়নগর আসতেই একটা মোটরসাইকেলে করে দুজন এসে হাদি ভাইয়ের ওপর গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। আমি ভাইয়ের পেছনের রিকশায় ছিলাম।’

এদিকে ওসমান হাদি দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

