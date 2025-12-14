৬ বছর আগেই ভেঙেছে অভিনেতা অপুর সংসার, প্রকাশ করলেন স্ত্রী
ঢাকাই শোবিজের পরিচিত মুখ অভিনেতা রাশেদ মামুন অপু। তার ছয় বছরের সংসার ভাঙনের খবর এসেছে। তারই স্ত্রী মমরেনাজ মোমে নিজে ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্যটি প্রকাশ্যে এনেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বেশ অনেক আগেই তারা দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন। দীর্ঘদিনের গোপন বিচ্ছেদের বিষয়টি অবশেষে প্রকাশ্যে আনলেন তিনি নিজেদের স্বস্তির জন্য।
আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) অপুর স্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘অবশেষে ঈশ্বর ক্ষমা করলেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, ভয়, লজ্জার জন্য দীর্ঘ ৬ বছরের বিচ্ছেদ চেপে রাখার সিদ্ধান্ত দুই জন মিলে নিয়েছিলাম। গোপনীয়তা বিষয়টি খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল দুই জনের জন্যই। তাই দুজনের সিদ্ধান্তে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার হতে চাই! এখন খুব আন্তরিকভাবে দুজনের সিদ্ধান্তেই আমরা বিষয়টি প্রকাশ্যে আনছি।’
তিনি আরও লেখেন, ‘বিচ্ছেদ মানেই ধ্বংস নয়, শেষ হয়ে যাওয়া নয়।’
জীবনের কিছু সিদ্ধান্ত সময় নিয়ে পরিপক্বতার সঙ্গে নিতে হয় সেটাই বোঝালেন অভিনেত্রীর স্ত্রী। তাদের সম্পর্কের পথচলা শেষ হলেও, সেটিকে ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন না তিনি। বরং এটি জীবনের আরেকটি অধ্যায় বলেই মনে করছেন।
মমরেনাজ মোমের এই স্ট্যাটাস প্রকাশের পর থেকেই শোবিজ অঙ্গনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন। আবার কেউ কেউ দীর্ঘ সময় বিষয়টি গোপন রাখার পেছনের মানসিক চাপের কথাও উল্লেখ করছেন।
তবে এই বিচ্ছেদের ঘটনায় মুখ খুলেননি রাশেদ মামুন অপু।
ব্যাংকার বাবা-মায়ের সন্তান রাশেদ মামুন অপু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন। ঢাকায় এসেছিলেন নির্মাতা হতে। ঘটনাচক্রে হয়ে গেলেন অভিনেতা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন থিয়েটার করেছেন। সেখান থেকেই শোবিজের সঙ্গে সখ্যতার শুরু। ঢাকায় এসে গিয়াস উদ্দীন সেলিমের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর নিজে চারটি নাটক পরিচালনা করেছেন।
রাশেদ মামুন অপু
পরে বন্ধু পরিচালক নোমান রবিনের ‘সিটিবাস’ নাটকে ‘তোতা মিয়া’ চরিত্রে অভিনয় করে রাজশাহী ভাষার আঞ্চলিক সংলাপ দিয়ে রাতারাতি তারকা বনে যান তিনি। নাটকটি প্রচারিত হওয়ার পর ‘মামুর বেটা নাকি’, ‘আমি তোতা মিয়া’, ‘যবের ব্যাপার’, ‘ছোট ভাইকে বাচতেই পারছেন না’সহ বেশ কিছু সংলাপ দর্শকদের মুখে মুখে ঘুরেছে অনেক দিন।
এরপর থেকে তিনি নিয়মিত অভিনয় করছেন। আলোচনায় এসেছেন নাটক, টেলিছবি, ওয়েব ফিল্ম, ওয়েব সিরিজ ও চলচ্চিত্রে কাজ করে। সর্বশেষ তিনি ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।
এদিকে অপুর সাবেক স্ত্রী মমরেনাজ মোমেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। মূলত এক ক্যাম্পাসে থাকাকালীনই প্রেম করে বিয়ে করেছেন অপু ও মমরেনাজ। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করছেন।
