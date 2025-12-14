ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সিনেমায় নিয়ে আসছেন ভিন ডিজেল

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সিনেমায় নিয়ে আসছেন ভিন ডিজেল
বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে এবার দেখা যেতে পারে জনপ্রিয় অ্যাকশন ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ অধ্যায়ে। ‘ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস’ সিরিজের চূড়ান্ত সিনেমা ‘ফাস্ট এক্স: পার্ট টু’-তে রোনালদোর জন্য আলাদা একটি চরিত্র লেখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিনেতা ও প্রযোজক ভিন ডিজেল।
সম্প্রতি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেন ভিন ডিজেল। সেই ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘সবাই জানতে চাচ্ছিলো রোনালদো কি ফাস্টের জগতে থাকবেন? আমি বলছি, তিনি সত্যিকারের একজন। আমরা তার জন্য একটি চরিত্র লিখেছি।’
যদিও সিনেমাটিতে রোনালদোর চরিত্র কী হবে, সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এ নিয়েও মুখ খোলেননি স্বয়ং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে ভিন ডিজেলের মন্তব্যের পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।
অ্যাকশনধর্মী এই ফ্র্যাঞ্চাইজির একাদশ এবং সম্ভাব্য শেষ সিনেমা ‘ফাস্ট এক্স: পার্ট টু’ মুক্তি পাওয়ার কথা ২০২৭ সালের এপ্রিল মাসে। সিনেমাটিতে ভিন ডিজেলের পাশাপাশি ফিরছেন ডোয়াইন জনসন, জেসন স্ট্যাথাম, জেসন মোমোয়া, জর্ডানা ব্রুস্টার, মিশেল রদ্রিগেজসহ আরও পরিচিত মুখ।
এর আগে চলতি বছরের জুনে এক অনুষ্ঠানে ভিন ডিজেল নিশ্চিত করেন, প্রয়াত অভিনেতা পল ওয়াকারের চরিত্র ব্রায়ান ও’কনরকেও বিশেষভাবে ফিরিয়ে আনা হবে এই সিনেমায়।
সিনেমাটি পরিচালনা করছেন লুই লেতেরিয়ের। চিত্রনাট্য লিখেছেন ক্রিস্টিনা হডসন ও ওরেন উজিয়েল। উল্লেখ্য, আগের কিস্তির বিপুল বাজেট ও তুলনামূলক কম লাভের কারণে এবারের সিনেমার বাজেট কিছুটা নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে।
সব মিলিয়ে, পর্দায় ফুটবল ও অ্যাকশনের এই সম্ভাব্য মেলবন্ধন ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে।
