যে কারণে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী নাদিয়া

যে কারণে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী নাদিয়া
পাকিস্তানি জনপ্রিয় সঞ্চালক ও অভিনেত্রী নাদিয়া ইয়াসির। ডেলিভারি কর্মীদের নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। এই তারকা বলেন, ‘আমি মানুষ, ফেরেশতা নই। মানুষ কখনও কখনও নিজের অনুভূতি ঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না।’
নাদিয়া জানান, সম্প্রতি তিনি খাবার পৌঁছে দেওয়া কর্মীদের নিয়ে নিজের একটি ‘খারাপ অভিজ্ঞতা’ শেয়ার করেছিলেন। সেখানে ভুল শব্দচয়নই ছিল তার বড় ভুল। তিনি বলেন, ‘আমার ভুল ছিল ভুল শব্দ নির্বাচন। সরাসরি কথা বলার সময়ে এমন ভুল হতেই পারে।’
এক সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে তিনি এক অতিথির সঙ্গে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়া সেবা নিয়ে কথা বলছিলেন। সেখানে নাদিয়া অভিযোগ করেন, ডেলিভারি কর্মীরা নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে খুচরা টাকা সঙ্গে রাখেন না যাতে গ্রাহক অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হন।
তিনি আরও বলেন, ‘যে কর্মীরা খুচরা টাকা নেই বলে মিথ্যা বলেন, তাদের আমি অপেক্ষা করিয়ে রাখি। আমার গাড়িচালক খুচরা টাকা এনে দেয়। এতে তাদের পরের অর্ডার দিতে দেরি হয়। আর এতে তারা শিক্ষা পায়।’
তার এই মন্তব্য ডেলিভারি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করে। সাধারণ মানুষের বড় একটি অংশও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা করেন। নেটিজেনদের মতে, অল্প আয়ের এসব কর্মীদের প্রতি এমন অবমাননাকর আচরণ সহানুভূতির অভাবই প্রকাশ করে।
অনেকে আরও উল্লেখ করেন, খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আগেই গ্রাহকদের বলে দেয়, অর্ডার করার সময় যেন পুরো টাকা প্রস্তুত রাখা হয়।
নানা সমালোচনার পর নাদিয়া তার অবস্থান পরিষ্কার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমার উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা ছিল না। ভুলটা হয়েছে সরাসরি সম্প্রচারে, রেকর্ডিং নয় তাই সংশোধনের সুযোগ ছিল না।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমার উচিত ছিল স্পষ্টভাবে বলা ‘কিছু’ ডেলিভারি কর্মী খুচরা টাকা রাখেন না, পুরো সম্প্রদায় নয়। আমি কারও সংগ্রামকে ছোট করে দেখাতে চাইনি।’
ডেলিভারি কর্মীদের উদ্দেশে সরাসরি দুঃখ প্রকাশ করে নাদিয়া বলেন, ‘আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। প্রত্যেক কর্মী একই রকম নন। আমার অভিজ্ঞতা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে দিন।’
