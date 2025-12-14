বিগ ব্যাশ অভিষেকেই ২ রানে আউট বাবর আজম
পাকিস্তানের তারকা ব্যাটার বাবর আজমের বহুল প্রত্যাশিত বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল) অভিষেক সুখকর হলো না। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার অপটাস স্টেডিয়ামে পার্থ স্কোর্চার্সের বিপক্ষে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে খেলতে নেমে মাত্র ২ রানেই আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক।
বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটার হিসেবে পরিচিত বাবর আজমের বিগব্যাশে অভিষেক ঘিরে দর্শক ও সমর্থকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। বিশেষ করে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তার ফর্মে ফেরার দিকে নজর ছিল সবার। তবে প্রথম ম্যাচেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন ৩১ বছর বয়সী এই ব্যাটার।
বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি নামিয়ে আনা হয়েছিল ১১ ওভারে। সিডনি সিক্সার্সের ইনিংসের শুরুতেই বাবর আজম ব্যাটিংয়ে নামেন। প্রথম বলটি ছিল ডট। চতুর্থ ডেলিভারিতে শর্ট অব লেন্থ বলকে ফ্ল্যাট ব্যাটে পুল করতে গিয়ে টাইমিং হারান তিনি। বলটি উড়ে যায় মিড-অনের দিকে, যেখানে সহজ ক্যাচ নেন পার্থ স্কোর্চার্সের ফিল্ডার। বাবর ফেরেন ৫ বল খেলে মাত্র ২ রান করে। তাকে আউট করেন পেসার ব্রডি কাউচ।
ধারাভাষ্যকাররা মন্তব্য করেন, বাবর ‘বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি’, যার কারণে তার শট নির্বাচনে ও টাইমিংয়ে সমস্যা দেখা দেয়।
এশিয়া কাপের পর পাকিস্তান জাতীয় দলে ফেরার পর বাবর আজমের পারফরম্যান্স ছিল কিছুটা ওঠানামার মধ্যে। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের আর কোনো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ না থাকায়, বিগব্যাশ লিগকেই নিজের ছন্দে ফেরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে দেখছেন বাবর। এই টুর্নামেন্টেই তিনি নিজের ব্যাটিং ছন্দ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
চলতি মৌসুমের বিগ ব্যাশ লিগে বাবর আজম একা নন। পাকিস্তানের আরও বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারও অংশ নিচ্ছেন এ প্রতিযোগিতায়। তাদের মধ্যে রয়েছেন- শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, শাদাব খান, মোহাম্মদ রিজওয়ান।
অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে এই টুর্নামেন্ট পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জন্য বিশ্বকাপ প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
ম্যাচের আগে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানের ধারাভাষ্যকার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ও মার্ক হাওয়ার্ডের সঙ্গে আলাপকালে বাবর জানান, তার বাবা এই সফরে তার সঙ্গে রয়েছেন। বাবর বলেন, ‘আবার এখানে ফিরে ভালো লাগছে। খেলতে প্রস্তুত। আমার বাবা এখানে এসেছেন, কারণ তিনি ভ্রমণ পছন্দ করেন। বাবা পাশে থাকায় আমি খুশি।”
বিগ ব্যাশ অভিষেক ম্যাচে ব্যর্থ হলেও বাবর আজমের সামনে এখনও পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। সিডনি সিক্সার্সের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বড় ইনিংস খেলে সমালোচনার জবাব দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপের আগে নিজের ছন্দে ফেরাই এখন তার প্রধান লক্ষ্য তার।
আইএইচএস/