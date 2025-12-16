মেসির সঙ্গে ছবি তোলা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন শুভশ্রী

মেসির সঙ্গে ছবি তোলা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন শুভশ্রী
‘গোট ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫’-এর অংশ হিসেবে ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক। সেই সফরের সময় মেসির সঙ্গে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করায় তীব্র ট্রলের মুখে পড়েন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি। এবার পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে নিজের অবস্থান জানালেন এ অভিনেত্রী।
শুভশ্রী জানান, মেসির সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণ অনুযায়ী গত শনিবার সকালে নির্দিষ্ট একটি হোটেলে পৌঁছান তিনি। সেখানেই মেসির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ছবি তোলা হয়।
অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ আমি হোটেলে পৌঁছাই। ১০টা থেকে ১০টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত মেসির সঙ্গে দেখা হয়। ছবি তোলা হয়। হোটেল থেকে বেরোনোর সময় মেসির পিআর টিম থেকে আমাকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। তারা জানায়, নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার কারণে আমি গেলে তাদের সুবিধা হবে।’
বাংলা চলচ্চিত্র জগত থেকে কেন একমাত্র তাকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল- এবং তিনি কি শাসক দলের এক বিধায়কের স্ত্রী বলেই বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন- এই প্রশ্নের উত্তরে শুভশ্রী বলেন, ‘এই প্রশ্নের উত্তর আয়োজক বা মেসির পিআর টিমই ভালো দিতে পারবে।’
হোটেল থেকে যুবভারতী পর্যন্ত যান শুভশ্রী। সে সময় তার সহযোগী দলের সদস্যরা ইনস্টাগ্রামে ছবিগুলো পোস্ট করার চেষ্টা করেন। তবে মাঠে জ্যামার থাকায় তখন তা সম্ভব হয়নি বলে জানান অভিনেত্রী। পরে পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যান। প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের কারণেই তখন ছবিগুলো তার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট হয়ে যায় বলে দাবি করেন শুভশ্রী। বানতলায় শুটিংয়ে পৌঁছে তিনি বিষয়টি জানতে পারেন।
শুভশ্রী বলেন, ‘আমি নিজেও মাঠের পাশের তাঁবুতে বসে মেসিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাহলে আপনারা কীভাবে দেখবেন? আমি কি মাঠে ছিলাম? আমি কি কারও দেখার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম? যেভাবে আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি মেসির পাশে মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হোটেলে গিয়ে ছবি তোলা কি অপরাধ? ভুল সময়ে প্রযুক্তিগত কারণে ছবি পোস্ট হওয়াটা আমার ভুল হতে পারে।’
ট্রল ও কটাক্ষ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমি একজন নারী, আমি বাংলা ছবির অভিনেত্রী বলেই কি আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে? বলিউডে কারিনা কাপুর গিয়েছিলেন, শাহরুখ খান ছবি তোলেননি-সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। আমাকে কারও সাবেক প্রেমিকা বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে। ২০২৬ আসতে চলেছে, অথচ নারী হয়েও নারীদের এভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে। এটা কি ঠিক?’
সবশেষে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে শুভশ্রী জানান, শুরুতে মানুষের আবেগ থেকে আসা সমালোচনা তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয় যখন তার সন্তানদের হুমকি দেওয়া শুরু হয়। শুভশ্রী বলেন, ‘আমাকে আক্রমণ করলে ভাবতাম, হয়তো মানুষ মন হালকা করছে। কিন্তু এখন আমার ছোট বাচ্চাদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। একজন মা হিসেবে এটা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না।’
