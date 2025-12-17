  2. বিনোদন

অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন হিরো আলম

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন হিরো আলম
অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন আশরাফুল আলম

হত্যাচেষ্টা ও মারধরের অভিযোগে সাবেক স্ত্রীর করা মামলায় এক মাসের অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম।

আজ (১৭ ডিসেম্বর) বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদের আদালতে হাজির হন হিরো আলম। এদিন তার পক্ষে আইনজীবী শান্তা সাকসিনা স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন। তবে শুনানি শেষে আদালত স্থায়ী জামিন না দিয়ে আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত তাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন। একই সঙ্গে ওইদিন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন বিচারক।

এর আগে গত ২৩ জুন হাতিরঝিল থানায় মামলাটি করেন আলমের সাবেক স্ত্রী রিয়া মনি। মামলায় হিরো আলমের পাশাপাশি তার ‘সহযোগী’ আহসান হাবিব সেলিমকেও আসামি করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, মনোমালিন্যের জেরে স্ত্রী রিয়া মনিকে তালাক দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেন হিরো আলম। পরে মীমাংসার কথা বলে গত ২১ জুন হাতিরঝিল এলাকার একটি বাসায় তাকে ডেকে নেন। ওইদিন রিয়া মনি তার পরিবার নিয়ে সেখানে গেলে হিরো আলমসহ অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জন তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। একপর্যায়ে হিরো আলমসহ ১০-১২ জন কাঠের লাঠি দিয়ে তাকে মারধর করেন। এ সময় রিয়া মনির গলায় থাকা দেড় ভরি ওজনের সোনার চেন কৌশলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও করা হয়।

এ মামলায় হিরো আলম ও অপর আসামি জামিনে ছিলেন। তবে নিয়মিত আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় জামিনের শর্ত ভঙ্গের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। গত ১২ নভেম্বর ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান হিরো আলমের জামিন বাতিল করে এই পরোয়ানা জারি করেন।

গত ১৫ নভেম্বর দুপুরে হাতিরঝিলের উলন এলাকায় হিরো আলমের অফিস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিকেলে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করা হলে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন। পরে ওই দিনই তিনি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানা থেকে মুক্তি পান।

