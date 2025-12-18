  2. খেলাধুলা

আইপিএলের পুরো আসরের জন্য এনওসি পাচ্ছেন মোস্তাফিজ, তবে…

প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট অপরাশেন্স কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন মোস্তাফিজকে আইপিএলের পুরো মৌসুমের জন্য এনওসি (অনাপত্তিপত্র) দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আইপিএলের মাঝে বাংলাদেশ সফর করবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। এই সিরিজে খেলতে ৮ দিনের জন্য দেশে ফিরতে হবে মোস্তাফিজকে। বৃহস্পতিবার নাজমুল আবেদীন ফাহিম মিরপুরে বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আমরা এনওসি দিয়েছি পুরো আইপিএল’র জন্য; শুধু নিউজিল্যান্ড সিরিজে টি-টোয়েন্টি যে তিনটা ম্যাচ থাকবে, সেখানে সরি ওডিআই যে তিনটা ম্যাচ থাকবে সেখানেও জাতীয় দলের পক্ষে খেলতে চলে আসবে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের গুরুত্বেই মোস্তাফিজকে নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফেরাতে চায় বিসিবি। এ প্রসঙ্গে ফাহিম বলেন, ‘আট দিনের জন্য সে ফেরত আসবে ওডিআই সিরিজ খেলার জন্য। আমাদের জন্য জরুরি যে ওখানে যেন আমরা আমাদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে খেলতে পারি। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।’

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে এসে ওয়ানডে সিরিজে মোস্তাফিজের মানিয়ে নেওয়া চ্যালেঞ্জিং হবে কি না প্রশ্নে বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘এটার বোধহয় দুটি সাইডই আছে। একটা হচ্ছে যে, হ্যাঁ, ও একটা টি-টোয়েন্টি এনভাইরনমেন্টে থাকবে, সেখান থেকে এসে ওডিআই খেলা। ইয়েস, আমরা বলতে পারি যে কিছু একটা ট্রান্জিশন থাকতে পারে। সেখানে পিডিয়েট থাকতে পারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ও যেই পর্যায়ে খেলবে, যে লেভেলে খেলবে, যে কম্পিটিটিভ এনভারনমেন্টে থাকবে সেখান থেকে এসে এখানে আরেকটু বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, এ সম্ভাবনাটাও কিন্তু থাকবে। সো আমরা সব হিসাব-কিতাব করে দেখেছি যে প্লাস মাইনাস করে যে ওর প্রেজেন্সটা আমাদের জন্য জরুরি। আমাদের এক্সিসটিং যেই স্ট্রেংথ আছে সেখানে ও থাকলে সেটা আরও বেশি শক্তিশালী হয়। সে বিবেচনায় এটা করা।’

