  2. বিনোদন

এখন কেমন আছেন ইলিয়াস কাঞ্চন

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
এখন কেমন আছেন ইলিয়াস কাঞ্চন
ইলিয়াস কাঞ্চন। ছবি: সংগৃহীত

গতকাল (২৪ ডিসেম্বর) ছিল ইলিয়াস কাঞ্চন এবারের জন্মদিন। এবারের জন্মদিনের প্রথম প্রহরে এবার কেক কাটেননি ইলিয়াস কাঞ্চন। ছিল না কোনো উৎসব, নেই হাসি-আনন্দের কোলাহল। দূর লন্ডনে চার দেয়ালের ভেতর নীরব প্রার্থনা আর চিকিৎসার মধ্য দিয়েই কেটে গেছে তার বিশেষ দিনটি।

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে প্রায় সাত মাস ধরে চিকিৎসাধীন ইলিয়াস কাঞ্চন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ছয় মাস ধরে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন। একমাত্র মেয়ে ইসরাত জাহানের বাসায় থেকেই চলছে চিকিৎসা। অভিনেতার জামাতা আরিফুল ইসলাম জানান, আগের তুলনায় তার শারীরিক অবস্থা এখন ভালো। রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে টিউমার নিয়ন্ত্রণে আছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বড় একটি অংশ আগেই অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি একটি মেডিসিন কোর্সে আছেন। কোর্স শেষ হলে পরবর্তী চিকিৎসা পরিকল্পনা ঠিক করবেন চিকিৎসকেরা।

জামাতা আরও জানান, জন্মদিন উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে অনেকেই ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। যদিও কেক কাটতে চাননি ইলিয়াস কাঞ্চন। মানসিকভাবে তিনি আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীল, তবে এখনো চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। কবে দেশে ফিরবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।

ইলিয়াস কাঞ্চন মানেই শুধু জনপ্রিয় নায়ক নন, তিনি সংগ্রামের প্রতীক। সামাজিক, রোমান্টিক, লোকজ কিংবা অ্যাকশন- সব ঘরানার ছবিতেই ছিল তার স্বতন্ত্র উপস্থিতি। ‘আঁখি মিলন’, ‘ভেজা চোখ’, ‘বেদের মেয়ে জোসনা’, ‘বাঁচার লড়াই’-এমন অসংখ্য ছবিতে দর্শক পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ইলিয়াস কাঞ্চনকে।

পর্দার বাইরেও তিনি এক অনন্য নায়ক। ১৯৯৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চনকে হারিয়ে শুরু করেন ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলন। দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ২০১৮ সালে পেয়েছেন একুশে পদকসহ নানা সম্মাননা।

আরও পড়ুন:
আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ 

ন্যান্সির কণ্ঠে ‘নেতা আসছে’ 

ইলিয়াস কাঞ্চন ১৯৫৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার আশুতিয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম ইদ্রিস আলী। বাবা আবদুল আলী, মা সরুফা খাতুন। প্রতিবছর জন্মদিনে সহকর্মী ও অনুরাগীদের শুভেচ্ছায় মুখর থাকতেন তিনি। তবে এবার দৃশ্যপট আলাদা। অসুস্থতার কারণে উৎসব নয়, গুরুত্ব পেয়েছে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রার্থনা।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ

আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ

বৈশাখী টেলিভিশনে ২১ বছর পূর্তির উৎসব

বৈশাখী টেলিভিশনে ২১ বছর পূর্তির উৎসব

আত্মগোপনে থাকা নায়ক রিয়াজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী

আত্মগোপনে থাকা নায়ক রিয়াজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী