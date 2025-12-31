অস্ত্র হাতে ধরা দিলেন নয়নতারা

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
কন্নড় ভাষার আলোচিত অভিনেতা যশের অভিনীত নতুন সিনেমা ‘টক্সিক’ তৈরি হচ্ছে। ছবিটিতে নায়িকা হিসেবে আছেন নয়নতারা। প্রকাশ হয়েছে এ ছবিতে তার প্রথম চিত্র। সেই চিত্রে গঙ্গা চরিত্রে নয়নতারার উপস্থিতি দর্শকের নজড় কেড়েছে। তিনি একটি জটিল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক রহস্যময় পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রকাশিত পোস্টারে দেখা যাচ্ছে নয়নতারা একটি সজ্জিত ক্যাসিনোর প্রবেশদ্বারের সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে তিনি নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রদর্শন করছেন। এটি নায়িকার জন্য একটি ভিন্ন ধরনের উপস্থিতি। প্রচলিত নায়িকা চরিত্র থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নয়নতারার দুই দশকের ক্যারিয়ারে তিনি তামিল, তেলুগু, মালায়ালম ও কন্নড় ভাষার সিনেমায় ৭৫টির বেশি কাজ করেছেন। তার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে নারী-কেন্দ্রিক সফল সিনেমা যেমন ‘আরাম্ম’, ‘কলামাভু কোকিলা’ এবং ‘নেত্রিকান’ সিনেমায়। পাশাপাশি শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘জাওয়ান’ সিনেমাতেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

কন্নড় সিনেমার জগতে প্যান-ইন্ডিয়ান খ্যাতি অর্জন করা যশ ‘কে.জি.এফ’ সিরিজের রকি ভাই চরিত্রে তার অভিনয় দিয়ে আলোড়ন সৃষ্ট করেছেন। এই সিরিজ তার সিনেমার জগতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং ভাষার সীমা অতিক্রম করেছে। এবার যশ ও নয়নতারা এক হয়েছেন ‘টক্সিক’ সিনেমায়।

এটি পরিচালনা করছেন নির্মাতা গীতু মোহান্দাস। সিনেমাটি প্রথমবারের মতো ভারতীয় সিনেমায় কন্নড় ও ইংরেজি দুই ভাষায় একসঙ্গে কল্পনা, চিত্রনাট্য ও চিত্রায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে হিন্দি, তেলুগু, তামিল, মালায়ালমসহ অন্যান্য ভাষায় ডাবিং করা হবে।

পরিচালক গীতু মোহান্দাস বলেছেন, ‘নয়নতারাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছি যা আগে কেউ দেখেনি। চরিত্রের আত্মার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য সত্যিই অসাধারণ।’

ছবির অন্যান্য চরিত্রে কিয়ারা আদভানি নাদিয়া চরিত্রে এবং হুমা কুরেশি এলিজাবেথ চরিত্রে অভিনয় করছেন।

এটি প্রযোজনা করেছেন ভেঙ্কট কে. নারায়ণ ও যশ। সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ মুক্তির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯ মার্চ।

 

এলআইএ

