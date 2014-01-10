মাকে কবরে রেখে বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরলেন তারেক রহমান

মাকে কবরে রেখে বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরলেন তারেক রহমান
মায়ের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর গভীর বিষণ্নতা ও নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে বাসায় ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সারাদিনের শোক, জানাজা, দাফন ও আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকে অত্যন্ত সংযত ও বিমর্ষ অবস্থায় দেখা যায়।
দলীয় সূত্র জানায়, বিকেল ৫টা ৪৩ মিনিটে তারেক রহমান তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, কন্যা জাইমা রহমানসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসায় প্রবেশ করেন।
এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দাফনকে কেন্দ্র করে জিয়া উদ্যান ও আশপাশের এলাকায় দিনভর ছিল থমথমে পরিবেশ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা শোকার্ত মানুষের ঢলে ভরে ওঠে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখলেও অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে একাধিক স্থানে সাময়িক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
শেষ বিদায়ের আবেগঘন মুহূর্তে উপস্থিত অনেক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ নিজেদের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। কান্না, দোয়া ও নীরব প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দাফন সম্পন্ন হয়।
দাফন শেষে শোকাহত পরিবেশে তারেক রহমান বাসার পথে রওয়ানা হন। দিনভর শোকের ভার ও ব্যক্তিগত বেদনায় তাকে গভীরভাবে বিমর্ষ ও নিঃশব্দ দেখা যায়।
কেএইচ/বিএ