১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা ছাড়ালো নতুন ‘অ্যাভাটার’ ছবির আয়

১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা ছাড়ালো নতুন ‘অ্যাভাটার’ ছবির আয়
জেমস ক্যামেরনের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ভিত্তিক ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ বিশ্বব্যাপী দারুণ সাড়া ফেলেছে। ছবিটি এরইমধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার আয়ের সীমা অতিক্রম করেছে। এটি পরিচালক ক্যামেরনের চতুর্থ সিনেমা যা আয়ের এই মাইলফলক স্পর্শ করল।
ডিজনি স্টুডিওর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিনেমাটি দর্শকদের দৃষ্টি আবার জাদুকরী গ্রহ প্যান্ডোরায় নিয়ে গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী টিকিট বিক্রি থেকে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১.০৩ বিলিয়ন ডলার।
কমস্কোর মার্কেটপ্লেস ট্রেন্ডের প্রধান পল ডারগারাবিয়েডিয়ান বলেন, ‘এই সিনেমাগুলো সবসময় দর্শকদের সিনেমা হলে টানে। দৃষ্টিনন্দন থ্রিডি সিনেমাগুলো দেখতে হলে থিয়েটারই একমাত্র উপযুক্ত জায়গা।’
ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম সিনেমা অ্যাভাটার যা ২০০৯ সালে মুক্তি পায়। বিশ্বব্যাপী ২.৯ বিলিয়ন ডলার টিকিট বিক্রি করে সেই সিনেমা। কমস্কোর মতে, এটি মুদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আয়ের সিনেমা হিসেবে ইতিহাস গড়ে। যদিও মূল্যস্ফীতি ও দশকের গড় টিকিট মূল্যের হিসাব করলে ১৯৩৯ সালের ক্লাসিক ছবি ‘গোন উইথ দ্য উইন্ড’ এখনও শীর্ষে।
১৩ বছর পর ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’ বিশ্বব্যাপী ২.৩ বিলিয়ন ডলার আয় করে। শ্রেষ্ঠ ভিজ্যুয়াল ইফেক্টসের জন্য অস্কারও জিতেছিল সেই সিনেমা।
সর্বশেষ কিস্তি হিসেবে ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ মুক্তি পেয়েছে। এটি এরইমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ৩০৬ মিলিয়ন ডলার এবং আন্তর্জাতিকভাবে ৭৭৭.১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। ডিজনি এমন তথ্যই জানিয়েছে।
ক্যামেরনের প্রথম বিলিয়ন-ডলার ব্লকবাস্টার ছিল ‘টাইটানিক’। সেটি ১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল। বিশ্বব্যাপী প্রায় ২.৩ বিলিয়ন ডলার আয় করে ছবিটি। আজও এই সিনেমা হলিউডের সেরা ছবির একটি হিসেবে স্বীকৃত।
এলআইএ