খুইলাছে সিনেমার ইশকুল, পাঠ হলো শুরু
সিনেমা বানাতে লাগে একটা ভালো গল্প। তাই গল্প নিয়েই শুরু হলো প্রথম আড্ডা। আর এই আড্ডা বা পাঠের মধ্যদিয়েই সবাইকে জানানো হলো — ম্যাজিক লণ্ঠন খুইলাছে সিনেমার ইশকুল। নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিক লণ্ঠন স্কুল: আ স্কুল অব অডিও-ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ।
সিনেমা ও নিউ-মিডিয়া বিষয়ক ষান্মাসিক জার্নাল ‘ম্যাজিক লণ্ঠন’ যাত্রা শুরু করে ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় পথচলার পর জার্নালটি এবার স্কুল কার্যক্রমের দিকে এগোচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে চলচ্চিত্রবিষয়ক এই আড্ডার আয়োজন।
গতকাল ১৭ জানুয়ারি শনিবার বিকেলে বসে এই আড্ডা। রাজশাহীর চৌদ্দপাই এলাকায় ম্যাজিক লণ্ঠন স্কুলের উদ্যোগে নিজেদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে ‘গল্পের খোঁজে’ শিরোনামে প্রথম এ আড্ডায় অংশ নেন প্রায় ৪০ জন আগ্রহী। রাজশাহীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী, চলচ্চিত্রনির্মাতা ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট এ তরুণদের সামনে ‘চলচ্চিত্রে গল্পের খোঁজ’ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে কথা বলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ। গল্প খোঁজার প্রক্রিয়া, গল্প নির্মাণ এবং লেখালেখির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি।
আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ জানান, যেখানে যান, সেখানেই তিনি গল্প শোনার চেষ্টা করেন। নানান গল্পের ভিড় থেকে যে গল্পটি তার মন ছুঁয়ে যায়, সেটিই লেখায় তুলে আনেন। নিজের আলোচিত প্রতিবেদনগুলোর পেছনের গল্পগুলো কীভাবে সংগ্রহ করেছেন, সে অভিজ্ঞতারও ভাগ দেন উপস্থিত সবাইকে।
চলচ্চিত্র নির্মাণে গল্পের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ বলেন, ‘চলচ্চিত্রকারদের জন্য গল্প অপরিহার্য। সাধারণভাবে পাওয়া গল্পগুলোকে নানান মাত্রা ও গভীরতা যোগ করে যখন চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হয়, তখন তা বড় পরিসরের এক শিল্পকর্মে পরিণত হয়।’ তার আশা, রাজশাহীর এই স্কুলটি গল্প খোঁজার পদ্ধতি ও গল্পকে চলচ্চিত্রের মতো শিল্পে রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আড্ডায় অংশ নেওয়া তরুণদের নানান প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি। আর স্কুলটির কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন এই কথা-সাহিত্যিক।
ম্যাজিক লণ্ঠনের সহযোগী সম্পাদক ইব্রাহীম খলিলের সঞ্চালনায় আড্ডার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন স্কুলের কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘এই আড্ডার মধ্যদিয়ে চলচ্চিত্রে আগ্রহী মানুষের পদচারণা শুরু হলো এই ক্যাম্পাসে। চলচ্চিত্রের জন্য ভালো গল্প অপরিহার্য, সেই গল্পের খোঁজেই আজকের এই আয়োজন।’
তিনি জানান, পরের আড্ডাগুলোতে গল্প কীভাবে বিস্তৃত হয়, গল্প থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া এবং চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইমেজের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপর ধাপে ধাপে স্কুলটি আনুষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষার কার্যক্রমে ধাবিত হবে।
