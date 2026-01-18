‘খান’ পদবি বাদ দিলেন রোজা, ইনস্টাগ্রাম থেকে মুছে গেল তাহসানের সব স্মৃতি
জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা তাহসান রহমান খানের ব্যক্তিজীবন আবারও আলোচনার কেন্দ্রে। বিয়ের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ভেঙে গেল তার দ্বিতীয় সংসার। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী রূপসজ্জাশিল্পী রোজা আহমেদের সঙ্গে তাহসানের বিচ্ছেদের খবর আগেই প্রকাশ্যে আসে। এবার সেই বিচ্ছেদের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট করলেন রোজা নিজেই।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম থেকে তাহসানের সঙ্গে তোলা সব ছবি সরিয়ে ফেলেছেন রোজা আহমেদ। শুধু তাই নয়, নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করা ‘খান’ পদবিটিও মুছে ফেলেছেন তিনি। একসময় তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের নাম ছিল রোজা আহমেদ খান, যা এখন পরিবর্তিত হয়ে শুধু রোজা আহমেদ হয়ে গেছে।
এর আগে বিচ্ছেদের খবর প্রকাশের পরও রোজার ইনস্টাগ্রামে তাহসানের সঙ্গে তোলা স্মৃতিময় ছবিগুলো অক্ষত ছিল। ফলে অনেক ভক্তই আশা করেছিলেন, হয়তো এই সম্পর্ক আবার জোড়া লাগতে পারে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পর সেই সম্ভাবনাও কার্যত শেষ হয়ে গেল বলে মনে করছেন অনেকে।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৪ জানুয়ারি মাত্র চার মাসের পরিচয়ের পর রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান খান। রোজা একজন পেশাদার মেকআপ আর্টিস্ট। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। নিউইয়র্কে রয়েছে তার নিজস্ব মেকআপ প্রতিষ্ঠান।
এর আগে ২০০৬ সালের ৩ আগস্ট অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাহসান। দীর্ঘ ১১ বছরের সেই দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটে ২০১৭ সালে। সেই সংসারে তাহসানের একমাত্র কন্যাসন্তান আইরা তাহরিম খান রয়েছে।
এমআই/এমএমএফ