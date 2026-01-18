  2. বিনোদন

রবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’ নিয়ে সিনেমায় চঞ্চল-পরীমনি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
পরীমনি ও চঞ্চল চৌধুরী

নতুন বছরে নতুন সিনেমার ঘোষণা আসছে জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনির। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ গল্প অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। এতে আরও অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। এটি পরিচালনা করছেন লিসা গাজী।

‘শাস্তি’ সিনেমা মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর মিরাজুল জীবন জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে সিনেমাটি হচ্ছে। পরীমনি ও চঞ্চল চৌধুরীর পাশাপাশি আরও অনেকে এ সিনেমায় থাকবেন। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বলবো।

গত বছর পরীমনি নানান ইস্যুতে খবরের শিরোনামে থাকলেও এই সময়ে তার নতুন কোনো সিনেমাই মুক্ত পায়নি। ‘ডোডোর গল্প’ নামের একটি সিনেমার শুটিং শেষ হলেও মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আসেনি।

এছাড়া গত বছরের শুরুতে ‘গোলাপ’ নামের সিনেমার ঘোষণা এসেছে। কিন্তু এখনো শুটিংয়ের কোনো খবর নেই।

এদিকে চঞ্চল চৌধুরী এখন ব্যস্ত তানিম নূর পরিচালিত ‘বনলতা এক্সপ্রেসের’ সিনেমায়। এ নির্মাতার ‘উৎসব’ সিনেমায়ও দেখা গেছে তাকে।

