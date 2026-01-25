পরপুরুষের সঙ্গে ছবি নয়, ভিডিও ঘিরে আলোচনায় সানা খান

পরপুরুষের সঙ্গে ছবি নয়, ভিডিও ঘিরে আলোচনায় সানা খান
বলিউডের সাবেক অভিনেত্রী সানা খানকে ঘিরে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন-তিনি কি ইচ্ছাকৃতভাবেই পরপুরুষের পাশে একা দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে এড়িয়ে চলেন?
২০২০ সালে দীর্ঘ অভিনয়জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সানা খান। তখনই তিনি জানান, বিনোদন জগত ছেড়ে মানবসেবায় নিজেকে যুক্ত করতে এবং ইসলামের পথে জীবন কাটাতে চান। এর অল্প সময়ের মধ্যেই মুফতি আনাস সাইদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বিয়ের পর তার পোশাক, জীবনযাপন ও জনসমক্ষে উপস্থিতির ধরণেও স্পষ্ট পরিবর্তন আসে।
সম্প্রতি সানা ও তার স্বামী মুফতি আনাস একসঙ্গে একটি পডকাস্ট শো পরিচালনা করছেন, যার দ্বিতীয় সিজন চলছে। সেই অনুষ্ঠানের একটি পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘বিগ বস’ খ্যাত বসীর আলি। শো শেষে ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় ধরা দেন সানা, আনাস ও বসীর।
ভিডিওতে দেখা যায়, তিনজন একসঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুললেও ফটোগ্রাফাররা যখন সানাকে কেবল বসীর আলির সঙ্গে আলাদা ছবি তোলার অনুরোধ করেন, তখন তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে নাকচ করে দেন। সানাকে বলতে শোনা যায়, “না, আমি এমন ছবি তুলি না।” এ সময় বসীর আলিও পরিস্থিতি সামলে বলেন, “আমাদের এমনই দূরত্ব থাকবে, আমরা তিনজন মিলে একটা গ্রুপ।”
এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই নেটদুনিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ কটাক্ষ করে সানার অতীত চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ টেনেছেন। আবার অনেকে তার বর্তমান জীবনদর্শনের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রশংসাও করেছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, “আপনাকে দেখে গর্ব হচ্ছে, আপনি আপনার বিশ্বাসকে সম্মান করছেন।”
উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ‘বিগ বস’-এ অংশ নেওয়ার পর পরিচিতি পান সানা খান। পরে সালমান খানের ‘জয় হো’ সিনেমায় ছোট চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। অভিনয় ছাড়ার আগে ‘ওয়াজাহ তুম হো’সহ আরও কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেছিলেন এই সাবেক অভিনেত্রী।
