প্রকাশ্যে ‘ভাইরাল এখন ধানের শীষ’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
সংগীতশিল্পী ও সুরকার ইথুন বাবু

বিএনপির নির্বাচনি হাওয়ায় আরও এক গানের ছোঁয়া লাগলো। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সুরকার ইথুন বাবুর নতুন নির্বাচনি গান প্রকাশ করেছেন। এর ভিডিওর মোড়ক উন্মোচন করা হলো জমকালো আয়োজনে। গানের নাম ‘ভাইরাল এখন ধানের শীষ’।

রাজধানীর বনানীতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে আয়োজনে ছিল গান, বক্তব্য আর নির্বাচনি আবহ। অনুষ্ঠানে বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসসহ দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় রাজনীতির পাশাপাশি বিনোদনের আবহও ছিল চোখে পড়ার মতো।

গানটির কথা, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন ইথুন বাবু নিজেই। নতুন গান প্রসঙ্গে তিনি জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে একটি আনন্দমুখর ও উৎসবধর্মী গান তৈরির চেষ্টা করেছেন তিনি। তার ভাষ্য, ‘ভাইরাল এখন ধানের শীষ’-শিরোনামের এই গানটি ইতোমধ্যে শ্রোতাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে।

ইথুন বাবু আরও জানান, বিএনপির একজন বিশ্বাসী কর্মী হিসেবে তিনি শুধু রাজপথেই নয়, কণ্ঠযোদ্ধা হিসেবেও আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং থাকবেন। দেশ ও দলের জন্য কাজ করাই তার লক্ষ্য বলে জানান এই শিল্পী।

 

