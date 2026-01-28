জীবন-ফারিয়া জুটির সঙ্গে ফিরছে জ্ঞানী গণি

জীবন-ফারিয়া জুটির সঙ্গে ফিরছে জ্ঞানী গণি
জনপ্রিয় কমেডি চরিত্র জ্ঞানী গণি আবার ফিরছে পর্দায়। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ নিয়ে এসেছে নতুন অরিজিনাল ড্রামা ‘জ্ঞানী গণি-০৩’। সেখানে দর্শক আবারও উপভোগ করবেন গণির বুদ্ধিমত্তা, হাস্যরস এবং পারিবারিক নাটকীয়তা।
ড্রামাটি পরিচালনা করেছেন ইমরান ইমন। এতে প্রধান চরিত্রে আছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও নির্মাতা শরাফ আহমেদ জীবন। তার বিপরীতে আছেন শবনম ফারিয়া। তিনি এই নাটকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
গল্পে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে হাস্যরসের মিশ্রণ দেখানো হয়েছে, যেখানে গণি শ্যালিকার বিয়ের আয়োজন সামলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্থিতি যত এগোয়, তত নতুন রহস্য এবং চমক দর্শককে আকৃষ্ট করবে।
চিত্রনাট্য ও সংলাপের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন, বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক পরিস্থিতির চমৎকার সমন্বয় তুলে ধরা হয়েছে।
পরিচালক ইমরান ইমন বলেন, ‘গণি চরিত্রটি দর্শকদের খুব কাছে। এবারের গল্পে আমরা বিয়ের উৎসবের পেছনে লুকিয়ে থাকা সামাজিক অসঙ্গতিগুলো হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। আশা করি দর্শক এবারও গণির কান্ডকারখানা উপভোগ করবেন।’
ড্রামাটি ২৯ জানুয়ারি থেকে শুধুমাত্র বঙ্গ প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং হবে।
এলআইএ