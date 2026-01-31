খারাপ সময়েই চেনা যায় আপনজন, যে কারণে বললেন নুসরাত ফারিয়া

খারাপ সময়েই চেনা যায় আপনজন, যে কারণে বললেন নুসরাত ফারিয়া
জীবনের কঠিন সময় মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়-এমনটাই মনে করেন চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। তার ভাষায়, খারাপ সময়ই বুঝিয়ে দেয় কে সত্যিই পাশে থাকে, আর কে দূরে সরে যায়।
সম্প্রতি জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র দ্বিতীয় মৌসুমের নবম পর্বে হাজির হয়ে নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও দর্শনের কথা তুলে ধরেন এই অভিনেত্রী। আলাপচারিতায় ফারিয়া বলেন, “জীবনে উত্থান-পতন সবারই থাকে। তবে খারাপ সময়গুলো আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে-কে আপন, কে পর।”
ভালোবাসা ও সম্পর্ক নিয়েও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন তিনি। দুই বছর আগে ভ্যালেন্টাইন্স ডে’তে দেওয়া একটি বার্তার প্রসঙ্গ টেনে ফারিয়া বলেন, ভালোবাসা মানে কেবল উপহার বা বিশেষ দিনের আয়োজন নয়- বরং প্রতিদিনের সম্মান, যত্ন আর আত্মমর্যাদা রক্ষা করাই আসল।
নিজের নাম নিয়েও একটি মজার তথ্য জানান নুসরাত ফারিয়া। তার পারিবারিক নাম নুসরাত জাহান ফারিয়া। মা আদর করে তার ডাকনাম রেখেছিলেন ‘সেতু’। পরিবারের অনেকে এখনো তাকে এই নামেই ডাকেন।
কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত সময় পার করছেন এই তারকা। পডকাস্টে তিনি জানান, খুব শিগগিরই নতুন একটি সিঙ্গেল প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। পাশাপাশি প্রেম ও বিয়ে নিয়ে নিজের কিছু অজানা অনুভূতির কথাও শেয়ার করেছেন তিনি।
উল্লেখ্য, ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ পডকাস্টটি প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল। ৩১ জানুয়ারি রাত ৮টায় মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম–এ প্রচার হবে প্রায় ১০০ মিনিটের এই বিশেষ পর্বটি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন রুম্মান রশীদ খান।
জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা, ভালোবাসা আর আত্মসম্মানের বার্তা-সব মিলিয়ে এই পর্বে নুসরাত ফারিয়ার এক ভিন্ন দিক দেখতে পাবেন দর্শক-শ্রোতারা।
এমএমএফ