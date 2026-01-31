সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর হীরার নেকলেস পরে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর হীরার নেকলেস পরে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী
অভিনেত্রী মার্গট রবি ব্যস্ত তার নতুন চলচ্চিত্র ‘ওদারিং হাইটস’ নিয়ে। এটি ফেব্রুয়ারি ১৩ তারিখে মুক্তি পাচ্ছে। এতে রবির সঙ্গে অভিনয় করেছেন জেকব এলোরদি। এর প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি নানা প্রান্তে। সম্প্রতি লস এঞ্জেলেস হয়েছে ছবিটির প্রিমিয়ার। সেখানে রঙিন সাজে উপস্থিত হয়ে সকলের নজর কাড়লেন তিনি। তবে পোশাকে বা মেকাপে নয়, রবি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন একটি ঐতিহাসিক গহনা পরে।
সেদিন রবির গলায় দেখা গেল মুঘল সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের প্রখ্যাত তাজ মহল হীরা নেকলেস।
শৈল্পিকভাবে সাজানো নেকলেসটি একটি হৃদয়াকৃতির পেনড্যান্ট যা জেডে বসানো এবং সোনার, রুবি ও হীরার চেইনে ঝুলানো। নেকলেসের ফার্সি ভাষায় লেখা ‘প্রেম চিরন্তন’ এবং নূর জাহানের নাম। এটি মূলত মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার স্ত্রী নূর জাহানকে প্রেমের প্রতীক হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন।
এই নেকলেসের ইতিহাসে রয়েছে ওল্ড হলিউডের রহস্যময়তা। একই নেকলেস ৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে এলিজাবেথ টেইলরকে তার পঞ্চম স্বামী রিচার্ড বার্টনের উপহার দিয়েছিলেন।
মুঘল উত্তরাধিকারী হিসেবে এই হৃদয়াকৃতির হীরা প্রথম নূর জাহানের ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। পরে এটি মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহালের কাছে আসে। মুঘলদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এই গহনাটিকে তাজ মহল হীরা বলা হয়।
শতাব্দী পর কার্তিয়ের হাতে আসে এটি। ভারতীয় রেশমের দড়িতে ঝুলানো নেকলেসটি পরে কার্তিয়ের ডিজাইনার আলফ্রেড দুরান্তে পুনর্নির্মাণ করেন। সোনার ও রুবির চেইন তৈরি করে রনডেল ও ট্যাসেল দিয়ে সজ্জিত করেন তিনি। ১৯৭২ সালে কার্তিয়ের সভাপতি মাইকেল থমাস এটি এলিজাবেথ টেইলর ও রিচার্ড বার্টনকে উপহার দেন।
পরবর্তীতে এই নেকলেসটি ২০১১ সালে টেইলরের সম্পত্তির অংশ হিসেবে ৮.৮ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়। ভারতীয় গহনার জন্য রেকর্ড ছিলো এটি।
সেই নেকলেস পরে ছবির প্রিমিয়ারে মার্গট রবি
কয়েক দশক পর আবারও নেকলেসটি আলোড়ন তুলেছে মার্গট রবির গলায় এসে। তিনি এই নেকলেস পরে রেড কার্পেটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তবে অভিনেত্রীর কাছে নেকলেসটি কীভাবে পৌঁছেছে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।
