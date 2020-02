অস্কারে ওবামা-মিশেলের প্রথম ছবি ‘আমেরিকান ফ্যাক্টরি’র বাজিমাত

প্রথমেই বাজিমাত করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও মিশেল ওবামার প্রযোজনা সংস্থা হাইয়ার গ্রাউন্ড। এই প্রযোজনা সংস্থার প্রথম ছবি ‘আমেরিকান ফ্যাক্টরি’ মোশন পিকচার্স অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯২তম আসরে সেরা প্রামাণ্যচিত্র ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতে নিয়েছে।

যৌথভাবে ছবিটির পরিচালক স্টিভেন বগনার ও জুলিয়া রেইচার্ট। প্রযোজনা করেছেন জেফ রেইচার্ট ও জুলি পার্কার বেনেলো। সম্পাদনা করেন লিন্ডসে উডজ। রোববার যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড মঞ্চে তাদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন ‘হাল্ক’ তারকা মার্ক রাফেলো।

২০১৮ সালে হাইয়ার গ্রাউন্ড প্রোডাকশন প্রতিষ্ঠা করেন ওবামা দম্পতি। একই বছর অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে কনটেন্ট সরবরাহের চুক্তিও করে এই সংস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রে একটি চীনা কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের ঘিরে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমার গল্প। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও অঙ্গরাজ্যে একটি কারখানায় কাজ করতেন তারা। সেখান থেকে তাদের চাকরিচ্যুত করা হলে ৬ বছর পর চীনা কোম্পানিটি তাদের ভাড়া করে।

নিজের প্রযোজনা সংস্থার ছবি অস্কার জেতায় পরিচালক জুলিয়া ও স্টিভেনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বারাক ওবামা।

টুইটারে এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘অমেরিকান ফ্যাক্টরি ছবির নির্মাতা জুলিয়া ও স্টিভেনকে অভিনন্দন। তারা তাদের এ ছবিতে অর্থনৈতিক যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষদের করুণ পরিণতি জটিলভাবে তুলে ধরেছেন। আমি এ রকম দুজন ট্যালেন্ট পরিচালক পেয়ে ধন্য।’

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড অ্যান্ড হাইল্যান্ড সেন্টারের ডলবি থিয়েটারে ৯ জানুয়ারি রাতে (বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল) শুরু হয় চলচ্চিত্রের দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) ৯২তম আয়োজন।

প্রতি বছরের মতো এবারও সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনয়শিল্পী, সেরা প্রামাণ্যচিত্রসহ ২৪টি বিভাগে পুরস্কার দিচ্ছে অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস।

এবিসি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই আয়োজন সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে বিশ্বের ২২৫টিরও বেশি দেশে। বাংলাদেশের দর্শকরা ভোর ৬টা থেকে স্টার মুভিজ ও স্টার মুভিজ এইচডি চ্যানেলে দেখতে পারছেন এবারের অস্কারযজ্ঞ।

গতবারের মতোই এবারও অস্কারে কোনো সঞ্চালক নেই।

এবার ৯২তম অস্কারে সেরা সহ-অভিনেতা ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ব্র্যাড পিট। ‘ওয়ান্স আপন অ্যা টাইম ইন হলিউড’ ছবির জন্য এই পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সেরা এনিমেটেড ফিচার ফিল্মের পুরস্কার পেয়েছে ‘টয় স্টোরি ফোর’।

স্বল্পদৈর্ঘ্য এনিমেটেড ছবির পুরস্কার পেয়েছে ‘হেয়ার লাভ’। এছাড়া কোরিয়ার ‘প্যারাসাইট’ সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য, ‘জোজো র্যা বিট’ সেরা অ্যাডাপ্টেড চিত্রনাট্য, ‘দ্য নেবার্স উইন্ডো’ সেরা লাইভ অ্যাকশন শর্ট, ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম...ইন হলিউড’ সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন, ‘লার্নিং টু স্কেটবোর্ড ইন আ ওয়ারজোন’ সেরা প্রামাণ্যচিত্র শর্ট-এর পুরস্কার পেয়েছে।

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY