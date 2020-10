এবার পূজা মণ্ডপে নুসরাতের সঙ্গে নাচলেন মিথিলা (ভিডিও)

করোনা পরিস্থিতিতেও অষ্টমীর সকাল জমিয়ে দিয়েছেন কলকাতার অভিনেত্রী-সাংসদ নুসরাত জাহান। স্বামী নিখিল ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন সুরুচি সংঘের দুর্গাপূজায়। সেখানে অঞ্জলি দিলেন পাশাপাশি স্বামী নিখিল ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ঢাকের তালে তাল মিলিয়ে নাচলেনও।

আবার নাচ শেষে নিজের হাতেই তুলে নিলেন ঢাকের কাঠি। ছন্দ মিলিয়ে বাজাতে শুরু করলেন ঢাক। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে সেই ভিডিও।

আর সেই ভিডিওতে দেখা গেল বাংলাদেশের তারকা অভিনেত্রী মিথিলাকেও। নুসরাতের পাশে দাঁড়িয়ে ওই মণ্ডপে নাচ দেখছিলেন তিনি। হঠাৎ নুসরাত তাকে নাচে টেনে আনেন। দুজনে মিলে ঢাকের তালে মেতে উঠেন পূজার নাচে।

নাচ শেষে মিথিলাকেও দেখা যায় ঢাক বাজাতে। এসময় পাশেই ছিলেন তার স্বামী সৃজিত মুখার্জি। বোঝাই যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় দুর্গাপূজার উৎসব বেশ উপভোগ করছেন মিথিলা।

আজ তিনি পরেছেন গাড় এবং সাদা পাড়ের মেরুন শাড়ি। মুখে ছিল সাদা এবং কালো রঙের মাস্ক। পরিচালক সৃজিত পরেছেন খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি ও কালো মাস্ক।

এর আগে গতকাল (২৩ অক্টোবর) সাদা শাড়ি পরা ছবিতে টুইটারে মহাসপ্তমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মিথিলা। সঙ্গে ছিলো স্বামী ও কন্যাও।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় এ সুরুচি সংঘের পূজার আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মূলত টালিগঞ্জের শিল্পীরা এই মণ্ডপেই পূজা উপভোগ করে থাকেন।

