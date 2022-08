নতুন পরিচয়ে হাজির অঙ্কুশ

কলকাতার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক নায়কই প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন। দেব, জিৎ, প্রসেনজিৎরা প্রযোজনায় নাম করেছেন। এবার সেই তালিকায় যোগ হলেন টলিউডের অল রাউন্ডার হিরো অঙ্কুশ হাজরা। তিনি প্রযোজনা সংস্থা খুলতে চলেছেন।

এতদিন তাকে অভিনেতা বলেই চিনত সকলে। অবশেষে নতুন পরিচয়ে হাজির হলেন তিনি। স্বাধীনতা দিবসের দিন নিজের প্রযোজিত প্রথম ছবি ‘মির্জা’র ফার্স্ট লুক সামনে আনলেন অঙ্কুশ। ছবিটি অঙ্কুশের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করছে ‘নেক্সজেন ভেঞ্চার’। পরিচালনা করছেন সুমিত-সাহিল জুটি।

অঙ্কুশ জানান, এই ঘোষণা খুবই স্পেশ্যাল। গত ১২ বছর ধরে তার ফ্যান ও দর্শকদের ভালবাসা ছাড়া সম্ভব হত না। সকলের প্রতি ভালবাসা জানান অঙ্কুশ। আগামী দিনে আরও ভালভাবে কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি। সেই কথা রেখেই ‘মির্জা’র ঘোষণা এলো।

১৫ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা নিজের প্রযোজিত প্রথম ছবি ‘মির্জা’র ফার্স্টলুক সামনে এনে লেখেন, “Be the change that we wish to see in the world- কথাটা গান্ধীজির, শুনেছে সবাই, কিন্তু মেনেছি শুধু আমি, মির্জা”।

‘মির্জা’য় একেবারে ভরপুর অ্যাকশন করতে দেখা যাবে অঙ্কুশকে।

এই ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ২০২৩ সালের ঈদে। ওই একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে সলমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত ছবি ‘টাইগার ৩’।

এলএ/জিকেএস