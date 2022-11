শাহরুখের বাড়ির ফটকে হীরের নামফলক কেন? জানালেন গৌরী

বলিউডের অন্যতম সুখী দম্পতি শাহরুখ খান ও গৌরী খান। এ দম্পতিকে নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের আগ্রহ ও কৌতূহলের অন্ত নেই। তাদের লাইফস্টাইল থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের টুকিটাকিও জানতে চান অনেকে। তাদের ছোটখাটো কোনো খবরও ফলাও করে সামনে চলে আসে। এবার যেভাবে আলোচনায় এসেছে শাহরুখ-গোরীর বাড়ির সামনের নামফলকটি।

মুম্বাইয়ে নিজেদের বাড়ি ‘মান্নাত’র সামনে হীরক খচিত নামফলক লাগিয়েছেন শাহরুখ খান। কদিন আগে এমন খবর প্রকাশের পর এ নিয়ে সোরগোল পড়ে যায়। তবে বহু মূল্যবান এ রত্ন কেন নেমপ্লেটে ব্যবহার করা হলো, সেটিরই কারণ ফাঁস করেছেন খোদ শাহরুখপত্নী গৌরী।

গত রোববার বদলে ফেলা হয় মুম্বাইয়ে শাহরুখের বাড়ি ‘মান্নাত’ এর নামফলক। পুরনো নামফলক খুলে সেখানে স্থাপন করা হয় হীরে বসানো নামফলক। যেখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মান্নাতের নাম। শোনা গিয়েছিল, মান্নাতের এ নেমপ্লেটের দাম ৫৫ লাখ টাকা।

নামফলকে হীরের কারুকাজের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই এ নিয়ে শাহরুখভক্তদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়।

Photos of #ShahRukhKhan's #Mannat went viral after it was reported that the actor got a diamond-studded nameplate for his house. As news kept making rounds, #GauriKhan shunned fake reports with sass and class. https://t.co/9mslV2dYkM