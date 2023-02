বিপাকে পড়েছেন উরফি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত সমালোচনায় থাকেন উরফি জাবেদ। ব্যতিক্রমী পোশাকে তিনি নেটিজেনদের নজর কাড়েন। কেউ কেউ বলেন, উরফি অদ্ভুত পোশাকে সবাইকে বোকা বানান, অনেকে এই ছবি দেখে বিপাকে পড়েন! এবার নিজেই বিপাকে পড়েছেন উরফি।

জানা গেছে, দিল্লিতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন উরফি জাভেদ। এতে তিনি ভয় পেয়েছেন। বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য একটি উবার বুক করেছিলেন উরফি। উরফি অভিযোগ করেন, রাস্তায় খাবার খেতে থেমেছিলেন তিনি। তখন গাড়ির সব জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যান গাড়ির চালক। এতে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে উরফি টুইটে লেখেন, দিল্লিতে উবারে সবচেয়ে জঘন্য অভিজ্ঞতা হলো। ৬ ঘণ্টার জন্য গাড়ি বুক করেছিলাম। বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে রাস্তায় খাবার খাওয়ার জন্য নামতেই মালপত্র নিয়ে পালায় গাড়ি চালক। আমার এক বন্ধু গাড়ির চালককে ফোন করে কড়া ভাষায় ধমক দেওয়ায় তিনি ১ ঘণ্টা পর ফিরে আসেন। তবে তখন ওই চালক সম্পূর্ণ রূপে মাতাল। ঠিকমত হাঁটতেই পারছিলেন না।



উরফি প্রথমবার এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তিনি রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন বলেও জানান। পুরো ঘটনায় উবার সংস্থাকে নালিশ করেছেন আলোচিত-সমালোচিত এই তারকা। উরফির অভিযোগের পর উবার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাকে জানানো হয়েছে, অ্যালকোহল কিংবা কোনো মাদক খেয়ে গাড়ি চালানোকে আমরা সমর্থন করেন না তারা। উরফির টুইটের উত্তরে ওই অ্যাপক্যাব সংস্থা জানায়, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

Had the worst experience with @UberINSupport @Uber in delhi,booked a cab for 6 hours,on my way to airport stopped to have lunch, the driver vanished with my luggage in the car. After interference from my male friend the driver came back completely drunk after 1 hour @Uber_India pic.twitter.com/KhaT05rsMQ