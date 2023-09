মোদীর জন্মদিনে যে পরামর্শ দিলেন শাহরুখ

আজ (১৭ সেপ্টেম্বর) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন। বিশাল এ রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে দেশ-বিদেশ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসছে।

দেশটির শোজিব ভুবন বলিউড তারকাদের কাছ থেকেও পাওয়া শুভেচ্ছা বার্তায় ভাসছেন মোদী। শাহরুখ খানও তার জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা দিলেন। শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি আজকের দিনে একটু মজা করার পরামর্শ দিলেন বাদশা।

বলিউড বাদশা শাহরুখের রসবোধের কথা সবাই কম-বেশি জানে। এবার প্রধানমন্ত্রীকেও পরামর্শ দিয়ে রসবোধের পরিচয় দিলেন তিনি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লেখেন, ‘আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। সব সময় সুস্থ থাকুন। আজকের দিনটা একটু কাজ থেকে সময় বের করে আনন্দ করুন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা।’

Happy Birthday to Hon. PM Shri @narendramodi ji!!! Have a healthy and joyful day. May u get some time off from work and have a bit of fun too. Best wishes.